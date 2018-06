Jitka Schneiderová: Dnešní doba je uspěchaná, je třeba občas relaxovat

Tanec máte v krvi. Zapracovaly zde geny, nebo je to hodně o píli?

Rodiče jsou muzikální, tatínek hrál s bigbandem, takže to mám asi od přírody trošku dané. Pokud mluvíme o soutěži StarDance, dřina a píle hraje v mém případě velkou roli. Nikdy nic nemám „zadarmo“. Standardní tance, ale ani latinskoamerické jsem nikdy nedělala. Vše jsem se musela těžce naučit.

Co podle vás tanec a herectví spojuje?

Tanec je pro mě tisíckrát těžší, není to můj obor. S herectvím ho spojuje určitě prožitek. V herectví příběh odmluvíte a u tance musíte zapomenout na kroky a jednoduše vyjádříte charakter příběhu pohybem a obličejem. A když slyšíme, že je to třeba moc, tak nám profesoři říkali, že vůbec ne, že je to správně a ještě můžeme přidat.

Stále tančíte se svým soutěžním partnerem Markem Dědíkem?

S Markem jsme hodně dělali předtančení na plesech, ale už na to není moc čas. Každý máme svou práci. Ale já se hýbu na jevišti a tančím si dál. Určitě už ne v takové míře, jako to bylo v rámci StarDance. Mě to tedy moc bavilo, já jsem ten čas a dřinu nijak nevnímala. Těžký byl pro mě konec. Měla jsem asi měsíc, kdy mi to všechno chybělo, ale nechtěla jsem si nic připustit. Není se čemu divit, zažila jsem opravdu neuvěřitelný půlrok, kdy jsem se přestěhovala na úplně jinou planetu. Člověk opustí veškerý dosavadní život a nic jiného v hlavě a v těle nemá než tanec.

Tanec vám i skvěle zformoval postavu. Je to lepší než se trápit v posilovně?

Určitě. Pro mě je tanec nejlepší sport na světě, jaký jsem si mohla v životě zažít. Tělo posiluji, ani nevím jak, a mám z toho radost. Je pravda, že jinak sportuji spíš nárazově a problém nemám ani s tím nedělat vůbec nic. Někam si zalezu a buď čtu, nebo poslouchám muziku. Dnešní doba je hodně uspěchaná a je potřeba občas relaxovat a neříkat si, že je špatně, když právě nic nedělám. Je to dobré na krásu těla i ducha.

Pomáhá vám k mladistvému vzhledu kosmetika nebo třeba zdravý životní styl?

Nejsem příliš velký extrémista a raději se snažím žít v souladu sama se sebou. Netvrdím, že si nerada zajdu do svého oblíbeného kosmetického salonu a doma nepoužívám luxusní kosmetiku. Naopak, žena o sebe má určitě s radostí pečovat a nechávat se opečovávat. Druhá věc je i ta vnitřní rovnováha. Vše je nejen o pohybu a péči, ale i o jídle. Podle toho, co do sebe člověk dá, pak i vypadá. V jídle se neomezuji, ale dbám na to, co jím. Nemám ráda příkazy a zákazy, takže jediný režim, který opravdu dodržuji, je ten pitný. Jinak pro mou kondici, klid a pohodu je důležité mít ve svém okolí lidi, kteří nám přinášejí do života radost, nikoli naopak.

Máte 10letou dceru Sofii. Inspirovala se třeba tím, že chtěla začít tančit jako maminka?

Moje dcera se hýbe už od malička, chodí na různé hodiny tance, od baletu po street dance. Pohyb má v sobě, je asi po mně. Spíš ji zarazilo, kolik práce a dřiny je za tím vším, když člověk tak intenzivně tančí. Nakonec se těšila, až bude konec, aby mě měla víc doma. Ona je fakt ještě malá a až jednou projeví zájem něčemu se věnovat, určitě jí budu držet palce a podporovat.

Jitka Schneiderová

Co pro vás znamená rodina?

Jde o nejdůležitější opěrný bod, čerpám z ní energii, stabilitu a lásku. Někteří lidé, ať už dospělí či děti souhrou osudu takové štěstí nemají a je důležité, aby nebyly na své problémy samy. Z těchto důvodů se i ráda angažuji v různých projektech, jako je například pomoc ženám v azylových domech, což je projekt Terezy Maxové, či kampaň Hledáme rodiče, která se zaměřuje na pěstounskou péči.

Dokázala byste si představit, že si sama vezmete dítě do pěstounské péče?

Jde o velmi zásadní životní rozhodnutí. Kdybych někdy uvažovala o pěstounství, určitě bychom se o tom musely především domluvit s dcerou. Je totiž důležité, aby k takovýmto věcem každý člověk přistupoval zodpovědně.

Berete zodpovědně i letní odpočinek, nebo jste stále v pracovním tempu?

Čeká mě práce, ale určitě si najdu čas i na odpočinek. Pokud je delší čas volna, jedu se Sofinkou k moři. Hlavně si letní dny užíváme s rodinou na jižní Moravě, odkud pocházím. Rády podnikáme výlety kolem Vranovské přehrady, kde máme chatu a pro nás to je ráj na zemi.