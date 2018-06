Schneiderová za dýdžejským pultem vydělala za hodinu 20 tisíc

"Když je to v mých silách, udělám cokoliv pro kohokoliv, kdo dělá dobrou věc. Nepotřebuji být 'face' jedné věci. Tady se to sešlo ve Varech a je to naprosto přirozená věc. Spousta mých kolegů šlapala na kole, tady můžeme namíchat drinky nebo si zahrát s dýdžejem," řekla na kameru iDNES.cz herečka.

Jitka Schneiderová byla Linkou bezpečí kvůli spolupráci oslovena před půl rokem. Množství dětí volajících o pomoc, ji prý naprosto šokuje.

"Kéž by volalo méně než patnáct set dětí denně. Je to šílené číslo. Měla jsem možnost mluvit s vedoucím terapeutem Linky bezpečí. Viděla jsem to přes sklo, protože do té místnosti, kde se zvedají telefony, se přirozeně nemůže. Byl to šílený zážitek. Právě proto, že jsem si představila, že moje dcera by možná někdy potřebovala využít takovouto službu nebo pomoct," prohlásila.

Herečka, která je pravidelnou návštěvnicí filmového festivalu v Karlových Varech, se vzdala nároku na honorář, jenž měla dostat díky hodinovému hraní za dýdžejským pultem. Dvacet tisíc korun tak věnovala právě Lince bezpečí.