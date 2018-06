Miss Jitka Nováčková na party s Paris Hiltonovou, zradil ji ale foťák

"Potkaly jsme se v jednom klubu, vyfotily jsme se spolu, ale kamarádce selhal blesk, a tak fotka nevyšla. Ještě jsme prohodily pár vět o tom, jak nám to sluší, a pak jsme se rozloučily," řekla iDNES.cz Jitka Nováčková.

Česká Miss 2011, která se objevila na party v Skydive areně v pražských Letňanech, sice chtěla za oceánem zůstat delší dobu, nakonec ale svůj pobyt zkrátila.

"Plánovala jsem třítýdenní dovolenou, ale kvůli práci jsem nakonec odletěla dříve. Takže tentokrát mi musely stačit dva týdny," uvedla modelka, která se do USA ale možná pracovně vrátí na podzim.

"Mám možnost v New Yorku pracovat, ale zatím se rozmýšlím, do října mám čas. Chtěla jsem nastoupit na vysokou školu, tak uvidíme, jak to dopadne," řekla Nováčková, kterou si média poslední dobou berou na paškál kvůli jejím kilům navíc (více čtěte zde).

Modelka nebyla v New Yorku poprvé. Za oceán se podívala už loni, když vyhrála soutěž krásy a za odměnu absolvovala také studium na herecké škole.