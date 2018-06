Občas stojím jako figurína k našpendlení kolekce, říká Jitka Nováčková

„Strašně ráda vařím a i na cestu si dělám doma krabičky. Na benzinkách nemají saláty a nejsou tam zdravé polévky, takže opravdu si každý večer připravím jídlo a nosím ho pořád u sebe,“ řekla bývalá královna krásy.

Modelka kvůli práci hodně cestuje. Po moderování hudební soutěže SuperStar odcestovala na několik měsíců do zahraničí a nyní nejvíc pracuje v Německu.

„A byť tam nejsem známá, mám stálé klienty. Občas se stane, že stojím návrhářům jako figurína k našpendlení kolekce,“ prozradila.

Protože je často mimo domov, je to pro její vztah trochu těžší. S přítelem to ale prý zatím zvládají v pohodě.

„Nemáme si co vyčítat. Marek má teď zkouškové období a já mám pocit, že mě opustil on. Takže my se sice často míjíme, ale pořád nám to hezky klape,“ říká.



Nad svatbou ani miminkem zatím neuvažuje, přestože spousta jejích známých se už rozhodla pro založení rodiny.

„Mě vždycky překvapí, kolik lidí na sociální síti informuje o zásnubách, svatbách či porodech. Mám pocit, že na to ještě vůbec nemám věk. Což je možná divný, ale já si opravdu užívám krásnou práci a nedokážu si představit, že bych se měla zastavit a najednou se věnovat jenom rodině,“ prohlásila blondýnka.

Jitka Nováčková (22) v letech 2011 a 2015. Živí se modelingem.

Kromě modelingu si Česká Miss 2011 vyzkoušela i moderování. V SuperStar byl jejím kolegou Martin Pyco Rausch. Přestože její výkon někteří lidé na internetu kritizovali, ona to bere jako velkou zkušenost.

„Adrenalin a to všechno okolo bylo pro mě neuvěřitelně úžasné. Negativních reakcí bylo hodně. Samozřejmě mě mrzely, neboť já znám svoje limity. Přesto jsem si prožila něco tak báječného, že nelituji a šla bych do toho znova. Určitě to nechci vzdávat. Uvidíme,“ dodala.