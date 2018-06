Přítel ani rodina nesmí na živé přenosy, přiznala moderující Miss

„Můj přítel je úplně v pohodě. Chybím mu, ale chápe mé pracovní nasazení. Podporuje mě u televize. Po pravdě, nechci, aby byl na přímém přenosu, vlastně jsem nechtěla, aby tam byl kdokoli z rodiny,“ prozradila Nováčková, která se tak cítí více v pohodě.

„Ono se to nezdá, ale když víte, že vám v publiku sedí někdo hodně blízký, nějak to člověka vyvede z míry. Naštěstí mi nepřítomnost blízkých doporučil i režisér. Proto všichni z mého okolí mě hltají z obrazovky a na finálová kola lístky nedostanou.“

Přestože bývalá královna krásy ráda zpívá, do SuperStar by se jako soutěžící nejspíš nepřihlásila. „Když vidím, jak je to pro soutěžící náročné, vůbec jim to nezávidím. Jsem vděčná za post moderátorky. Cítím se v této roli velmi dobře,“ pochvaluje si.

Sebekriticky ovšem přiznává, že v roli moderátorky se ještě pořád má co učit. Jejím vzorem je kolega Martin „Pyco“ Rausch, který na Slovensku patří mezi moderátorskou špičku.

„Jsem vděčná, když mě někdo pochválí, ale i zkritizuje. Pyco mi pomáhá a je mi velkým záchranářem. Jsme skvěle sladění. Já se snažím dát do moderování samu sebe a být oporou soutěžícím,“ prohlásila blondýnka.

S moderováním SuperStar jde ruku v ruce i zájem lidí z ulice nebo známých, kteří se Jitce začali ozývat po dlouhé době, jelikož je víc vidět.

„Neodhadnu, zda je to dobře, či nikoli. Osobně nemám moc volného času, proto ho ani netrávím s přáteli. Snažím se ho využít maximálně pro rodinu. Lidi z ulice nejsou naštěstí moc odvážní mě oslovit, maximálně se na mě déle dívají, takže mi ta přízeň je příjemná,“ dodala Nováčková.