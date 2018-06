Jitka Kocurová se zabydlela na Kypru

První vícemiss České republiky z roku 1999 je stále přirozeně krásná, jenom se nechala ještě zdokonalit. Má zvětšené poprsí.

"Já jsem jedině proti liposukci, proti tomu, aby si někdo nechával vycucávat tuk z těla. S tloušťkou se dá dělat spousta věcí i přirozenou cestou. To, co záleží na vůli, to se přece dá vždycky prosadit," říká Jitka Kocurová.

"Něco jiného je, když má člověk nějaký handicap, třeba křivý nos, tak proč by si ho nenechal srovnat. Když má odstávající uši, tak proč si je nenechal přišít? Život je jen jeden, není důvod se trápit," říká modelka, která chodí velmi nenápadně nalíčená.

"U mladých dívek jsem zásadně proti velkému líčení. Těm by měly stačit základní věci - korektor okolo očí, řasenka a jelení lůj na ústa. I dívky by měly pečovat o svou pleť, o nehty, nepřehánět to s barvami a ani s dietami. A měly by více sportovat. Myslím si, že současná děvčata se málo hýbou."

Jitce se proto líbí, že Miss Junior, soutěž o nejkrásnější dívku ve věku patnáct až osmnáct let, jejíž finále bude 19. října moderovat, má podle ní jiný pohled na výběr dívek, než ostatní soutěže krásy. "U Miss Junior nezáleží na výšce a dívky ani nemusí být vyhublé. Naopak, soutěž je vedena i proti anorexii. Prosazuje, že být úspěšnou modelkou neznamená být hubenou, ale mít osobní charisma."

Jitka Kocurová ráda sportuje. Především běhá, ale nejraději u moře. "Tady v Česku tolik času na sportování nemám. Nejvíce běhám na Kypru, kde teď žiji se svým přítelem. Protože je ve dne většinou příliš horko, nechávám pohyb na ráno a večer. Už mám takovou krásnou cestičku podél pobřeží, a hlavně dýchám ten božský vzduch."