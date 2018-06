Jitka Kocurová nejdřív hrála blbku, v novém filmu je záporná mrcha

V nové romantické komedii hraje Kocurová tentokrát mrchu. "Moje postava je Alice, což je žena, která využívá všechny lidi pro svoje potřeby. Takže ten kdo se jí zrovna v ten okamžik hodí, aby na něm vydělala peníze, tak toho použije, využije a pak jí nedělá problém ho odhodit na druhou kolej," popsala Kocurová svoji postavu.

Ve filmu jí ve špinavostech směle sekunduje nesympatický golfista René, se kterým si její postava dokonce během filmu prožije milostný vztah. Postavu Reného si zahrál Míra Nosek, s nímž se Kocurová setkala před kamerou už během natáčení filmu Účastníci zájezdu. "V Účastnících jsme byli blbka a buzna a teď jsme záporní komerční hajzlové. Jsme tam dokonce chvíli milenci, na začátku a na konci filmu, ale žádný sex tam není," prozradil Nosek.

VIDEO: Nosek a Kocurová - Milenci bez sexu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

O svých skutečných láskách Kocurová příliš mluvit nechtěla, ale svojí zálibou v golfu se netajila. "Golf je moje asi největší hobby, které mám po lyžích. Hraju ho skoro devět let. Soukromý život mám pestrý, ale pracovní život je stálý, protože už deset let moderuju různé akce a to mě živí a strašně mi to vyhovuje," pochvalovala si Kocurová, ale zda je právě zamilovaná, prozradit odmítla. "Nová láska není, nových lásek je hodně," mlžila modelka s úsměvem.