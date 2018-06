Jitka Kocurová nafotila kalendář

FOTOGRAFIE ZDE

Ne vždy však byla nálada tak pohodová, jak se jeví na romantických snímcích.

"Fotili jsme také na ostrově Saoma, což je nádherné místo, až na to, že mě tam během dvou minut od hlavy až k patě seštípaly miniaturní mušky. Na jednom snímku sedím v houpací síti. Fotka vyšla nádherně, ale ta síť mě strašně řezala do zadku, bylo hrozný vedro, štípaly ty mušky, nemohla jsem se udržet na jedné noze a do obličeje mi svítily lampy," vzpomíná už se smíchem Kocurová, která je po Simoně Krainové, Andree Vránové a Markétě Hrubešové čtvrtou kráskou kalendáře Stock.

V Karibiku strávila se štábem deset dní, některé se naopak velmi povedly. "Ve vnitrozemí je sice plno prachu a nedýchatelno, ale když jsme fotili v jedné vesnici, místní lidé byli moc milí, přátelští a nezištně ochotní! Vítali nás, asi jako kdyby přijela samotná princezna Diana," vzpomíná modelka.

Na dovolenou se svým přítelem fotbalistou Alešem Chvalovským už se šestadvacetiletá modelka nechystá. "Už jsme byli v červnu." Stejně jako vloni jezdili tři týdny autem po Evropě, procestovali prý hlavně Itálii, Španělsko a Francii. "Úplně mě uchvátilo Monako. Byla jsem tam poprvé, ale nic tak vznešeného, čistého, úctyhodného jsem až dosud neviděla. Je krásné přes den i v noci a zdejší monstrózní kasino je právem označování za nejkrásnější na světě," vyprávěla nadšeně Kocurová.

S Alešem Chvalovským žije dva roky. Rádi by si pořídili dítě. "Zatím tomu nejsou hvězdy nakloněny," říká Kocurová, která ještě neplánuje ani svatbu. "Vdavky přijdou snad až s tím miminkem," připouští.