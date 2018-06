Jitka Kocurová má dceru Barborku, porod tajila několik dní

Jitka Kocurová porodila 24. dubna dceru Barborku. Vážila 3,5 kg a měřila 50 cm. "Je překrásná," napsala Revue iDNES.cz hrdá maminka.

V porodnici se dlouho nezdržela, vše probíhalo jako na drátkách. "Rodil mě v Podolí pan docent Feyereisl. Vše probíhalo bezvadně, bezproblémově. Manžel byl se mnou u porodu, byl to náš nejsilnější a nejkrásnější zážitek. V Podolí jsme byly jen pár dní, protože Barunka krásně papala a přibírala na váze a já byla taky v pořádku. Máme se dobře. Užíváme si novorozeňátka každou minutu, protože víme, jak rychle nám Barunka vyroste," dodala Kocurová.

Jitka Kocurová se synem Tomášem

Doma už na malou Barborku čekal bratříček Tomáš, kterému jsou dva roky. Kocurová s manželem Tomášem Abrahamem další dítě zatím neplánují, ale rozhodně by se mu nebránili.

"Čím větší rodina, tím líp. S manželem oba máme rádi děti, myslíme si, že je to krásné koření života, je to něco, pro co má člověk žít. A my pro to žijeme a je nám moc dobře. Jestli je to konečná, nevím," řekla Kocurová.