Další dítě neplánujeme, máme jich dost, říká Jitka Kocurová

„My jsme velká rodina. Máme čtyři děti. Manžel má z prvního manželství dvě holky, teď je máme u nás celý měsíc, my máme dvě děti. Do toho dva dospělí, babičky, tetičky, ještě nadace. Já mám těch dětí mraky. Myslím, že už není kam se rozrůstat. Opravdu,“ řekla na kameru iDNES.cz Kocurová.

Modelka s příchodem mateřství opustila svět showbyznysu. Být matkou na plný úvazek jí však naprosto vyhovuje a blesky foťáků nevyhledává.

„Opravdu mi to nechybí. Naplňují mě děti a manžel a ten klid na zahradě,“ prohlásila.

Také její manžel Tomáš Abraham (49) zájem médií moc rád nemá a svou ženu se snaží chránit.

„Protože ví, že média dokážou hodně ublížit. Takže on se rozčiluje a zlobí, když se něco špatného napíše. Myslím si, že si mě chrání a že ví, jak mě to bolí a ubližuje mi to, když se píše něco, co není pravda, a vy s tím nemůžete nic udělat,“ míní modelka.

Do Karlových Varů vyrazila s manželem spíše kvůli golfu než filmům. Při něm se prý dokonale uklidní, zapomene na všechny starosti a unikne od domácích problémů a rutiny s malými dětmi.

„Mě uklidňuje, že jsem vůbec na vzduchu. Mám strašně ráda to prostředí. Miluji čistotu, takže jsem taková nadšená do prostředí, kde je zeleně a je vysekaná travička. Mám tady spoustu kamarádů a to je pro mě asi tak nějak nejvíc,“ dodala.

