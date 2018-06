VIDEO: Vaničky ještě zůstaly, říká o těle Kocurová půl roku po porodu

"Myslím si, že každá ženská začne po třicítce něco skrývat. Sama jsem se snažila všechno doladit tak, abych toho maskovat nemusela moc, ale přiznám se, že nějaké ty vaničky tam jsou. Musím třeba zpevnit bříško. Za půl roku to nešlo zvládnout. S Barborkou jsem přibrala patnáct kilo a deset jsem nechala v porodnici, takže těch pět ještě ladím," řekla na kameru iDNES.cz Jitka Kocurová, jež do společnosti zavítala díky charitativnímu koncertu nadačního fondu Srdce na dlani. Každoročně jej spoluorganizuje spolu s dětmi z dětských domovů.

Coby dvojnásobná maminka si letos víc než kdy jindy uvědomuje, jaké štěstí díky čtyřčlenné rodině má. Největší náplň samozřejmě vidí v péči o své potomky.



"Je to krásný, ale je to strašně náročný. Když to budu vysvětlovat rodinám, které ještě nemají děti, tak tomu rozumět nebudou, ale když promluvím k mamince, která je na mateřské a stará se o tříleté a půl roční děti, tak nemusím říkat, že čtyřiadvacet hodin mám co dělat. Ale jsem šťastná, hlavně za to, že mám zdravé děti, jen doufám, že v životě budou šťastné, to je můj cíl."

Malý Tomáš si údajně na mladší Barboru rychle zvykl a sourozenecká žárlivost se prý nekoná. "Báli jsme se toho, dokonce jsme to řešili, protože nás před tím varovali, ale naštěstí je to v klidu. Buď mám geniální dítě, což určitě mám, nebo je to zlatej kluk, kterému to vážně stačí vysvětlit. A malá je úžasná, ta nic nepotřebuje. Hajá, papá, kouká, tloustne, akorát se budí, takže nespím."

S nadačním fondem Srdce na dlani spolupracuje Jitka Kocurová už deset let. Nyní se soustředí především na motivační programy, jejichž cílem je umožnit dětem z dětských domovů navazující studium a podporu v oblasti práce i samotného bydlení.



"Máme možnost se o ně starat i rok poté, co opustí dětský domov. Je to důležité kvůli jejich dalšímu začleňování do společnosti. Jsme rádi, že jim to můžeme umožnit," dodala moderátorka a modelka.