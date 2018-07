Jitka Čvančarová je dvojnásobnou maminkou. Po dceři se dočkala syna

„Milí moji, přesně před rokem jsem se svým mužem držela mou maminku do poslední chvíle za ruku, když odcházela. Náš chlapeček k nám přišel přesně po roce ve stejný čas, narodil se ve stejný den, s odstupem pouhých desítek minut. Život ukázal svou sílu! Pokora, úcta...! Jsme tolik šťastni za ten dar! Boží dar! Theodor! Děkujeme. Je krásnej, zdravej a usmívá se! 3,5 kg , 51cm. Bude pokřtěný Theodor Christian Čadek,“ napsala herečka fanouškům na Instagramu k fotce nožičky svého syna.

Zároveň poděkovala všem lékařům a personálu porodnice U Apolináře, kde přivedla na svět svého druhého potomka.

Herečka se s manželem Petrem Čadkem na miminko těšila. Pár svedla před lety dohromady taneční show StarDance. Spolu mají už dceru Elenu, která si o sourozence dokonce napsala Ježíškovi.



„Ona si i napsala Ježíšovi, aby přišlo nějaké miminko. Doufám, že se na mě nebude zlobit, že jsem to prozradila, ale strašně se těší, je to taková pečovatelka. Je už velká, je jí šest let, takže vůbec nemám nějakou pochybnost,“ řekla iDNES.cz v březnu Jitka Čvančarová.