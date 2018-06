Jitka Čvančarová dbá hlavně na manikúru, nehty si nalakuje i v lese

„Neumím si představit, kdybych neměla manikúru, pedikúru. Ani kdybych byla měsíc doma," říká Čvančarová.

„I když jedu někam na trek do Asie, tak manikúrní nůžtičky a aspoň řasenku mám. A lak na nehty. To určitě člověk zvládne sám kdekoli na světě, v jakémkoli lese, roklině, na skále, jde to," dodává herečka.

Jde jí hlavně o sebevědomí. „Sebevědomá žena se chová úplně jinak. Jde z ní úplně jiná energie," říká Čvančarová.

Sama je teď především matkou a díky tomu přestala řadu věcí týkajících se vzhledu řešit.

„Já jsem vždy stála nohama na zemi a žebříček hodnot byl pro mě vždy, myslím, správně sestavený, ale teď je skálopevný. I kdyby mi teď někdo řekl, že jsem příšerná, hnusná, ošklivá, tak mě to nezlomí v mém pocitu, který vím, že je správný," říká herečka.