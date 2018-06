Čvančarová se po 4 letech vrátila ke zkoušení, hraje se svým bývalým

„Čtyři roky jsem nezkoušela divadlo, protože jsem se chtěla věnovat dceři. Zkoušení chce jiné časové dispozice než třeba natáčení. Je mnohem náročnější a je to jiný režim. Možná bych nezkoušela ještě déle, ale ten tréninkový prostor jeviště je pro herce potřeba, protože před kamerou se dá potom zúročit,“ říká Čvančarová.

Přijala nabídku z divadla Ungelt, které jí vždy imponovalo svou dramaturgií. „První premiéru jsem měla před měsícem a druhá je teď, je to Tennessee Williams Království boží na zemi. Je to pro herce těžká hra, ale je radost zahrát si jednoho z největších dramatiků. Je to apokalyptické drama, které se dotýká mezních situací člověka. Bez obalu řeší tělesnost a sexualitu a nejtajnější zákoutí lidské duše,“ prozradila Čvančarová o hře, kde se setkává s bývalým partnerem Martinem Hofmannem.

Hra bude mít premiéru na letní scéně divadla Ungelt v úterý a herečka počítá s tím, že tam bude celá rodina kromě dcery Eleny Emílie. „Na moje představení myslím, že je brzy, protože já hraju samé takové drsné věci. Všude umírám. Ale byla na manželově představení, má v Tančírně taneční představení s dětmi. Před rokem, když měl tu první, tam chtěla vběhnout, musela jsem ji držet v náručí. Nakonec se jí podařilo vběhnout na děkovačku a jako pravá hvězda se otočila do hlediště a zamávala. Tak uvidíme, co z ní vyroste,“ říká Čvančarová.

Na premiéru ale dorazí její největší kritik, a to je její matka. „Dříve když přišla maminka, tak nebylo větší trémy. Moje maminka je hodně náročná a takový ten přímý kritik. Ale teď už je to lepší,“ říká herečka.