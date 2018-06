Jitka Čvančarová: po sexy kalendáři čte i erotiku

"Když mi zavolala Barunka, abych to pro ni namluvila, tak jsem byla velice rozpačitá, protože rozhlasové čtení nebo rozhlasové hry jsou nesmírně obtížná disciplína a já si nemyslím, že to úplně ovládám. Takže jsem to riskla. Tak nevím, jestli to vyšlo, já jsem to ještě neslyšela," řekla na křtu Jitka Čvančarová.

Kniha Bestiář otevřeně popisuje lechtivé erotické scény. To však pro Jitku nebyl žádný problém. "Vůbec mi to nevadilo. Musím říci, že jsem se ani nečervenala. Měla jsem jen hroznou zodpovědnost. Tu knihu přenést do mluveného slova," dodala herečka.

Jako kmotra zvukového Bestiáře si Bára Nesvadbová pozvala dlouholetého kamaráda a osobního kadeřníka Libora Šulu, se kterým dokonce nedávno pózovala pro svůdné fotky. "Hrozně si toho cením a je to prostě sexy věc," byl z kmotrovství nadšený Šula.

"Nabídla jsem mu to, protože mně každej měsíc opravuje hlavu," vysvětlila se smíchem důvod, proč šel za kmotra právě Šula, úspěšná spisovatelka.

Bára Nesvadbová oceňuje především praktičnost audioknížek. "Audioknihy mě zaujaly už svým názvem, ale dlouho jsem nechápala, o co jde, až posléze mi došlo, že místo občas obtěžujících rádií můžu na delších cestách poslouchat příběhy," říká spisovatelka. - čtěte Čvančarová namluvila audioknihu Bestiář. Poslechněte si ukázku