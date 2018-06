Jitka Čvančarová je maminkou, porodila holčičku

"Je to zázrak, je to neokoukatelný pocit, je nádherná, je zdravá. Petr byl celou dobu u porodu a byl úžasný, moc mně pomohl. Naši malou mám u sebe, vůbec nepláče a pozoruje svět," řekla šťastná maminka.

Otcem dítěte je tanečník Petr Čadek, který porodu dcery přihlížel.

"Zpočátku jsem měl z účasti při porodu trochu strach, ale pak se v člověku něco zapne, nějaký další smysl a začne ženě na dálku pomáhat. Plakal jsem jako želva - samozřejmě štěstím. Obrovsky si Jitky vážím jak skvěle porod zvládla a jsem na ní pyšný," řekl v porodnici ještě s kytkou v ruce šťastný tatínek.

Jitka Čvančarová a Petr Čadek

Herečku porod pár dnů před termínem zřejmě nepřekvapil, dokonce si ho tak trochu přála.



"Byla bych radši, kdyby to bylo kratší. Nedá se říct, že by to byl ideální stav, občas je to fuška, ale stojí za to to vydržet. Možná druhé těhotenství, dá-li Bůh, bude lepší, ale hlavně, ať se to narodí zdravé. Moc se těšíme," prozradila Jitka Čvančarová iDNES.cz na podzim.

Těhotná Jitka Čvančarová s manželem

Herečka se měla ještě před porodem objevit 24. ledna na předpremiérovém obědě s kolegy z muzikálu Bídnici. Omluvila se ale přes SMS. "Moc jsem se těšila, ale princezna v bříšku je jiného názoru," napsala Čvančarová.

Herečka Jitka Čančarová a tanečník Petr Čadek se vzali loni 24. září v kostele Sv. Petra a Pavla v Mělníku. Pár se poznal v televizní soutěži StarDance. Když se Čvančarová vdávala, byla už těhotná. Přesto ale stihla těsně před svatbou nafotit svůdné snímky (více čtěte zde).