V mé skříni nenajdete nic těhotenského, přiznala Jitka Boho

„Chci ukázat, že nastávající maminky, které mají už bříško, se nemusí bát obléci se elegantně. Já osobně volím spíše upnutější oblečení, protože chci, aby vyniklo právě to bříško. Podle mého názoru jde o období, kdy je žena nejkrásnější a není třeba bříško schovávat,“ vysvětluje Jitka, která si potrpí především na šaty.

„Šaty obsahují asi tak tři čtvrtiny mého šatníku. A nezměnilo se nic ani v období mého těhotenství. Nekupuji si žádné oblečení pro těhotné ženy, ani těhotenské kalhoty či džíny. Má skříň je napěchovaná šaty, a to především těmi upnutějšími. Nebojím se ukázat ženské křivky,“ s úsměvem říká modelka.

Co se týče barev, volí je podle nálady. „Mám ráda černou, bílou, zelenou, červenou, nejsem nijak vyhraněná. Je pravda, že spíše volím barvy neutrální, ale ráda si obléknu i rudou róbu do společnosti,“ prozrazuje.

V šatníku jí nesmí chybět ani doplňky, jako jsou šperky či pokrývky hlavy. „Kloboučků, čepic, kulichů a dalších možných pokrývek hlavy mám nespočet. Nedávno jsem si pár klobouků přivezla i z Londýna. Podtrhne to ženskou krásu a styl. V Čechách se toho stále ženy bojí, proto bych jim ráda doporučila je nosit,“ poodhaluje.

Jitka Válková a Lukáš Boho čekají dítě a plánují svatbu.

Modelka, která si po svatbě změnila příjmení podle manžela, nedala v těhotenství do krabice ani boty na podpatku, naopak. „Vím, že to asi doktoři neradi uslyší, ale já zatím nemám žádný problém chodit v podpatcích. Myslím si, že k šatům to patří a navíc, pokud mi to zdravotní stav dovolí, nevadí mi to. Asi je to tím, že jsem vysoké podpatky nosila vždy,“ dodala Jitka. Na nákupy oblečení či bot však málokdy vyráží sama.

„Mám svého stylistu Sama Dolceho, který mi vždy dokáže pomoci najít to, co se mi líbí. Momentálně mi připravuje šatník na soutěž Look Bella, kde jsem se stala tváří. Aktuálně probíhají castingy a Sam se stará o to, abych byla vždy hezky připravená. Každá akce je vždy velmi pěkná. Nedávno jsem se na jednom castingu potkala s kamarádkou, která je též těhotná, tak jsme si popovídaly o pálení žáhy, obouvání bot a těhotenském šatníku,“ dodává Jitka, která spíše než na sebe v posledních měsících nakupuje hlavně pro své očekávané miminko.

Jitka Válková v pátém měsíci těhotenství

„První obleček, který jsem koupila, si vezmu do porodnice. Snažím se kupovat neutrální barvy, ale je pravda, že v barvě, která je určena danému pohlaví, těch oblečků mám také dost. Doufám, že se pan doktor nemýlí, protože bych musela nakoupit hodně oblečků v té druhé barvě,“ s úsměvem vtipkuje Jitka, která si ani v těhotenství nemůže stěžovat na práci.

„Snažím se pracovat méně, přesto stále pracuji. Stále hodně moderuji a i zpívám. Mimo to si občas zaskočím něco nafotit. Naposledy jsem fotila vizuály pro podzimní kosmetický veletrh v Holešovicích Interbeauty Prague. Je to pro mě čest, protože jsem kampaň převzala po Andree Verešové, která byla tváří veletrhu na jaro. Pokud se budou chtít přijít mí fanoušci podívat, budu tam 16. října,“ pochvaluje si.