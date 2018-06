S Lukášem to někdy máme na ostří nože, říká o manželství Jitka Boho

Místo modelingu se více věnujete kariéře zpěvačky. Měla jste trému na prvním koncertu po porodu?

Hlavně to byl první koncert, kde jsem sama za sebe. Nikdy jsem nevystupovala jako Jitka Boho a kapela. Je to nový projekt a jsem ráda, že do toho se mnou kluci z kapely vůbec šli. Prožívala jsem trému, kterou švagr nazval jako vzrušení před rozbalováním dárků.

Koncert byl až do ranních hodin. Kdo hlídal dceru?

Má sestra Šárka se toho chopila a zvládaly to s Rozárkou na jedničku. Malá spinkala a vydržela, než jsem se za ní s manželem vrátila. Včera mi šla spát třeba o půlnoci. Ač se snažím udržet ten režim, prostě mi to nějak nejde.

Na křtu klipu byli vaši rodiče i rodiče manžela.

Stali se kmotry našeho klipu, bylo to pro ně tajemství. Vše se dozvěděli až ve chvíli, kdy jsme je zavolali na pódium. Prožívali těžký šok, protože do poslední chvíle předpokládali, že kmotrem je známá osobnost.

Nebyla pro vaše rodiče šokem už rychlá svatba a že jste tak brzy měli potomka?

Vždycky je to na tom, kdo se tak rozhodne. To jsem byla já a Lukáš. Oni to musí plně respektovat. Ale myslím si, že se hezky seznámili a padli si do oka nejen s Lukášem, ale i s jeho rodiči, což je důležité.

Jak vás vzájemně rodiny přijaly?

Lukáš je temperamentní, ale na druhou stranu já s ním dokážu pracovat. Zajímají mě horoskopy, a vím, že se k sobě skvěle hodíme. Co se týče rodičů, tak oni věří mně i Lukášovi více než článkům v novinách. A o to především jde.

Jitka a Lukáš Boho se stali rodiči 29. listopadu 2015.

Lukáš působí jako drsný muzikant. Kdo je starostlivější rodič?

Někdy říkám, že je až moc přecitlivělý. On je totiž Rak, ale má tam ascendent Lva, který je zase ohnivý. Já jsem Štír a někdy je to mezi námi trochu na ostří nože, ale to je právě ono. Ten temperament nás obou. Člověk se opravdu musí občas pohádat, aby pak přišlo usmiřování. Jako v přírodě. Někdy si to velmi užívám.

S manželem žijete a vychováváte dceru, ale také spolupracujete. Nelezete si občas na nervy?

Někdy strašně. Nebo spíš já Lukášovi, protože jsem taková klidná. Možná to mám i po tatínkovi. On je Váha. Asi jsem trochu přijala to jeho chování, nedokážu lidem říkat ne a jsem taková, že řeším konflikty v klidu. A to někdy dokáže Lukáše ještě víc vyprovokovat. Ve studiu na mě občas nadává, ale já to beru jinak. Už jsem se to docela naučila vstřebat a někdy se tomu i zasměji. Beru to tak, že mě chce vyprovokovat k lepším výkonům a to se mu daří. Když vyjdeme ze studia, změní se z producenta na milujícího manžela. Lukáš má za sebou v hudební sféře více zkušeností než já, proto vše plně respektuji a učím se.

Jitka Boho

Neplánujete třeba společný duet?

Lukáš se sice bojí zpívat, ale opravdu mu to jde. Já ho vždycky nutím, aby mi nahrál nějaké vokály, a máme dokonce připravený i duet. Takže je to jen na něm, jestli se do toho pustí. Já ho nutit nebudu. On je ale spíš multiinstrumentalista. Od basy po kytaru, to vše do písní nahrává on. Je vystudovaný bubeník, takže nejvíc ovládá bicí. Myslím si, že bychom si to dokázali prohodit jedině v případě, že bych hrála na klávesy nebo na klavír a on by zpíval. Na kytaru umím pár základních akordů, které mě naučil on sám.

Kromě modelingu a zpěvu vás zaměstnává i kanál na YouTube, kde se nebojíte mluvit o docela intimních věcech. Prozradila jste také, že jste prodělala potrat.

Já si myslím, že je to tím, že chci o věcech mluvit otevřeně. Do budoucna nechci mluvit jen o těhotenství, ale také o ekologii. Veřejně známá osobnost by o těchto problémech měla mluvit. Je třeba říkat mladým lidem, že antikoncepce není dobrá a podobně. Jsou tu totiž taková témata, která se pořád všichni bojí otevřít. Myslím, že je teď správná doba s tím začít. Je to důležité pro naši budoucnost i naši zemi.