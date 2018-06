Jitka Boho pojmenuje dítě podle malíře nebo pohádkové sovy

„Když to bude kluk, bude to Mikoláš, holčička Rosalie. Mikoláš je podle Mikoláše Aleše, protože mám ráda jeho tvorbu. Taky máme rádi pohádku Tři oříšky pro Popelku, odtud Rozárka. Ale ano, líbí se mi spíš ta starší jména, ze kterých něco vyzařuje,“ vysvětluje nastávající maminka známá pod dívčím jménem Jitka Válková.

Bývalá královna krásy bude rodit dva dny před Štědrým dnem. Zatím stále zvládá věnovat se práci.

„Už mě začínají bolet záda a pálí mě žáha, ale to jsou takové normální problémy před porodem. Ještě nám chybí dva měsíce, mám termín 22. prosince. Bude to takový velký dárek pod stromeček, doufám, že nebudu přenášet,“ prohlásila.

Nastávající maminky občas bývají pověrčivé, ani Jitka není výjimkou. Kočárek tedy zatím doma nemá. Tchyně i maminka jsou jí v těhotenství prý tou správnou ženskou oporou.

„Od tchyně už mám spoustu oblečků a věciček, upletla krásné svetříky. A od maminky dostávám ty praktické rady. Mám dva sourozence, takže nějaké zkušenosti s porody moje máma za sebou má. Už mě samozřejmě připravila na to nejhorší,“ řekla.

Manželé sice říkají, že se snaží být co nejvíce napojeni na přírodu, domácí porody však neuznávají.

„Myslím, že by se domácí porod neměl riskovat. Neodsuzuji ženy, které se pro to rozhodly, ale myslím, že v dnešní době je to risk. Nikdy člověk neví, co se může stát. Budu radši rodit v rukou odborníků,“ dodala Jitka Boho.