Jitka Boho: S miminkem bych letos do zahraničí na dovolenou nejela

Jak prožíváte své první větší odloučení od dcery?

Jitka: Rada mého manžela Lukáše byla, ať se na to snažím nemyslet, takže se o to pokouším. On sám ale každou druhou hodinu volá domů, jestli je všechno v pořádku. Rozárku teď hlídají Lukášovi rodiče, kde je v nejlepších rukou, ale stejně si i tak neustále vyměňujeme zprávy. Zatím to však vypadá, že vše dobře zvládají.

Lukáš: Rozárka je naše všechno, proto se co nejvíce snažíme, abychom na to nemysleli. Já jsem starý „cíťa“, takže mám občas na krajíčku. Naše Rozárka je ale v dobrých rukou, hlídají ji moji rodiče. Jsou strašně zkušení, protože vychovali mě a bráchu, a my byli trochu sígři.

Jste drsný muzikant, ale přitom „cíťa“. Kde se to ve vás bere?

Lukáš: To je trochu paradox. Když jsem hrál se svou první kapelou, většinou to byly písničky od Soulfly nebo Sepultury, což je opravdu tvrdá hudba. Můj druhý projekt pak byl něco ve stylu U2. Mám rád tvrdou i popovou muziku, romantickou i vážnou hudbu. Miluji Michaela Jacksona nebo Davida Bowieho, vyrůstal jsem na Black Sabbath a na Beatles. S Jitkou jsem objevil své pravé kořeny, což jsou samozřejmě Coldplay, které mám moc rád. Jsem muzikant, hudbu proto nedělím. Stejně tak je to v soukromí. Ač se to nezdá, jsem velmi citlivý člověk a Jitka to ve mně probudila.

Dokážete si poplakati i u filmu?

Lukáš: Nebudu si hrát na drsňáka, u filmu si rád pobrečím. Jsem člověk, který nemá rád nespravedlnost, takže existuje spousta filmů, které mě jednoduše dostanou.

Jitka: Možná byl předtím větší rocker a drsňák, ale uvnitř sebe citlivost a rodinné založení určitě měl. Upřímně mám ten dojem, že jsem to v něm probudila já a samozřejmě i Rozárka. Lukáš je ale Rak a v Racích je citlivost zakořeněná, považuji to tedy za jeho přirozenost.

Letos jste měli první výročí svatby. Byla nějaká oslava?

Jitka: Romantici jsme, ale naše výročí bylo pracovní. Oba jsme na to také trošku zapomněli, protože to tak rychle uteklo. Nakonec jsme si to užili na Okoři při natáčení našeho prvního společného videoklipu.

Jak si svou premiéru společné práce užíváte?

Jitka: Natáčení je pro nás přirozené, protože kolem sebe máme skvělý tým. Režisér a všichni ostatní jsou pro nás kamarádi nebo známí, je to tedy celé pohodové. Nikdo nás k ničemu netlačí a navíc jsme v krásném prostředí.

Jitka Boho

Některé záběry v klipu jsou velmi intimní. Bylo pro vás těžké natáčet scény s Jitkou v posteli před tolika lidmi?

Lukáš: Ze začátku jsme nad tím dost přemýšleli. Co se ale týče natáčení pro veřejnost, hledali jsme určitý kompromis, protože přece jen děláme mainstream a tam jsou takové věci běžné, dokonce je to často zcela přes čáru. Myslím si, že to, co v klipu ukážeme, je v rámci mezí. Pro mě bylo natáčení o to obtížnější, protože nejsem herec. Jitka mě ale uklidnila, protože mi řekla „Lásko, neboj se, je to písnička o nás a o tom, co se mezi námi odehrává, tak to tak prostě zahrajeme“. Navíc jsem si dal na posilnění asi tři piva, protože jinak bych to nezvládl, takže nakonec to bylo v pohodě. Teď cítím, že je to fajn a myslím, že scény jsou adekvátní, není tam nic přehnaného, protože to bychom rozhodně nechtěli.

Nestyděla jste se při natáčení, když jste se ukázala jen v košilce? Nežárlil Lukáš, že vás ostatní takto vidí?

Jitka: Jsou to i jeho kamarádi, takže v ně má důvěru, a já také. Nijak jsem se při natáčení nestyděla, protože to beru tak, jako bych se tu procházela v plavkách. Kdybych ovšem měla být nahá, bylo by to určitě horší. Natáčení ale beru za normální, protože napodobuji domácí prostředí – a tam opravdu v kalhotkách normálně chodím. Nemáme si na co hrát, kolem jsou naši kamarádi a ti nás znají.

Proč jste si k natáčení klipu vybrali zrovna Okoř?

Jitka: Poprvé jsme na Okoři byli ještě s Rozárkou, když byla v bříšku. Fotili jsme tehdy ve Family Okoř Hotelu a naprosto nás fascinovaly pokoje, které jsou právě v našem stylu. Lokace tedy byla docela jasná už předem a to, že nám vyšlo i počasí, je taková třešnička na dortu. Kdyby náhodou začalo pršet, máme k dispozici i interiéry, takže můžeme kombinovat scény v pokoji s krásnou zahrádkou. Hledání pro nás tedy nebylo zase tak náročné, protože jsme předem věděli, kam chceme jít.

Jitka Boho

Chystáte se někam na dovolenou, nebo bude vaše léto spíš pracovní?

Jitka: Plánujeme navštívit mou rodinu na Moravě, kde se zdržíme necelé dva týdny, protože tam mám ještě nějakou práci. Uděláme si tam takovou dovolenou, půjdeme do lesa na Vysočině a budeme odpočívat. Do zahraničí se letos nechystáme. S miminkem bych ani nechtěla a upřímně mě letos takové cesty ani nelákají, když je situace ve světě taková všelijaká. Opravdu se teď cítím bezpečněji u nás doma. Krásných míst po Čechách i na Moravě je spousta, tak proč to nevyužít a nenavštívit je.

Lukáš: Léto pro mě bude spíše ještě pracovní. Musíme natočit písničku ve studiu, jelikož videoklip zatím hrajeme na demoverzi, která je nazpívaná. Nic se sice měnit nebude, jde jen o to, aby byl zpěv kvalitně nahraný. Na práci ve studiu se moc těším, a ještě víc na druhý týden v září, kdy by měl klip spatřit světlo světa.

Jtka Boho s dcerou Rosalií

Aktuální práce je jasná, ale co vaše rodinné výhledy? Plánujete v brzké době další miminko?

Jitka: Miminko plánujeme, ale nemůžu říct, že v brzké době. Určitě neplánujeme, jestli to přijde za dva nebo za tři roky. Řekli jsme si takové rozmezí pěti až šesti let, abychom si užili Rozárku. Rodinu ale plánujeme velkou, chceme minimálně tři děti. Máme totiž oba za vzor naše rodiče, kteří jsou spolu už přes třicet let. Rodina je pro nás tedy základem a zdrojem inspirace.