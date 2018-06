Jitka Boho těhotenské fotky nechtěla. Pak se bála, že ji to bude mrzet

„Jedná se o mé první „těhu“ focení. Původně jsem fotit nechtěla, ale asi by mě to potom mrzelo, kdybych na své první těhotenství neměla žádnou památku,“ prozradila Jitka, která měla o výsledku jasnou představu.

„Věděla jsem jistě, že nechci, aby fotky byly prvoplánové. Žádné holé bříško, sexy prádlo a podobně, to opravdu ne. Chtěla jsem, aby byly něžné a jemné a podtrhovaly vnitřní krásu ženy, která je v tomto období sama o sobě nejkrásnější,“ uvedla.

Pro focení oslovila fotografku Nikolu Bílkovou, se kterou už párkrát spolupracovala. „Vždy jsme se shodly, jak by měl výsledek vypadat. Líbí se mi, že právě její tvorba je charakterizována čistotou a jemností. Navíc fotky vznikly asi za necelou hodinku,“ pochvalovala si spolupráci modelka.

Na focení ji doprovázel i manžel, bubeník Lukáš Boho. „Vzala jsem s sebou i manžela, který sice focení zrovna nemusí, ale podařilo se mi ho na pár snímků přesvědčit a nakonec je rád, že bude mít naše miminko památku,“ s úsměvem přiznala.

Jitka měla štěstí i na počasí. „Pršelo i těstě před focením. Když jsme přijeli na Family Hotel Okoř a přišli do zahrady, najednou vylezlo sluníčko a bylo nádherné počasí. Jsem i ráda, že fotky vznikly na podzim. Máme jej s manželem za nejoblíbenější roční období. Je plné barev, inspirace, harmonie. I toho sychravého počasí si člověk doma užije u krbu a popíjí horký čaj. My si k tomu už i pouštíme vánoční koledy a navozujeme si tu krásnou vánoční atmosféru,“ dodala Jitka.

Sama fotografka Nikol si spolupráci s Jitkou moc pochvaluje, a to i v jejím požehnaném stavu. „Zachycovat nastávající maminky, jejich krásu a štěstí, to není tuctová práce pro všední den. V minulosti jsme s Jitkou několikrát nafotily úspěšné série fotografií a vždy byla radost s ní spolupracovat. Musím přiznat, že těhu focení bylo nejkrásnější. Nikdy jsem neviděla Jitku šťastnější a spokojenější. Díky svému partnerovi neuvěřitelně rozkvetla a její psychickou pohodu nebylo možné při práci pominout,“ dodala fotografka.



Jitka Boho moderovala akci MAKECUP make-up awards 2015, kterou pořádala její kamarádka Markéta Davidovich. Práci vizážistů si velmi pochvalovala. Sama si též prošla školou pro profesionální vizážisty Make Up Institute Prague a líčení by se ráda v budoucnu věnovala

O tom, že Jitka prožívá těhotenství velmi v pohodě, svědčí i fakt, že stále ještě pracuje, ač má jen pár týdnů do porodu. „Naposledy jsem zasedla v porotě MAKECUP make-up awards 2015, který organizovala má kamarádka Markéta Davidovich. Cílem bylo najít talentovanou vizážistku a osobnost, která bude schopna reprezentovat. Vítězka získala hodnotné dary a kontrakt na pracovní zakázky v oblasti fashion focení, natáčení, přehlídky a je to pro její start v kariéře ideální odrazový můstek,“ dodala Jitka, kterou ještě těsně před porodem čeká finále soutěže Look Bella, jejíž je patronkou.