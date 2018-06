Ráda bych udělala píseň o porodu a těhotenství, říká Jitka Boho

Jste dva měsíce maminkou. Jak si to užíváte?

Je pravda, že jsem si mateřství první den po porodu vůbec neuvědomovala. Dojetí přišlo až v následujících dnech, které jsem hodně štěstím probrečela. Jinak na roli maminky jsem si zvykla neuvěřitelně rychle. Od porodu na sobě poznávám jednu velkou změnu, a to je přecitlivělost. Co se týče mateřství, nikdy jsem nebyla člověk, který prahl po kariéře. Naopak jsem chtěla být mladou maminkou a jsem ráda, že se nám to s manželem podařilo takto brzy.

Na jménu Rosalie jste se shodli hned?

Původně jsme chtěli Ráchel, ale nakonec zvítězila Rosalie. Po nikom z rodiny to není. Jméno jsme si vybrali podle pohádky Tři oříšky pro Popelku, kde byla sova Rozárka a nám se hrozně to jméno líbilo a shodli se na něm hned. Pro chlapečka jsme měli vymyšleného Mikoláše.

Když vás pustili s malou domů, byli jste s manželem Lukášem na vše sami?

První týden po porodu jsem měla na pomoc moji maminku. Není nad rady zkušené ženy. Ona mě zasvětila do všech věcí, které si člověk za těch pár dní v porodnici nezapamatoval. Jinak malou už viděli všichni prarodiče.

Pomáhá s dcerou i manžel?

Ano a s velkou láskou. Jak říkám, jsme na to sami, a proto i pomáhat musí. Naštěstí to dělá moc rád. Je úžasný tatínek a pomocník. Nemá problém s ničím. Přebaluje, koupe, uspává. Lukáš by neměl problém ani malou kojit, kdyby to šlo. Oba si užíváme péči o Rosalii se vším všudy. Je pravda, že v noci ji ještě musím kojit, ale ráno, když manžel vidí, že jsem unavená, hned přiskočí a pomůže mi, abych se třeba v klidu najedla nebo se šla na chvilku ještě vyspat. Rád s ní chodí po bytě a zpívá jí.

Když mluvíme o zpívání, už jste dceři složili písničku?

Přemýšlela jsem, že bych složila písničku o porodu a těhotenství. Čekám, až to přijde, protože nejde si sednout si a začít psát. Zatím si jen pobrukujeme, protože se ukolébavky a různé dětské písničky ještě musím doučit. Dcera má moc ráda, když pustím hudbu a broukám jí. Nádherně se při tom směje. Možná má i můj hlas v podvědomí. V těhotenství jsem do poslední chvíle vystupovala a hodně zpívala.

Dva měsíce po porodu máte skvělou postavu.

Měla jsem to štěstí, že jsem přibrala jen deset kilo, která jsem nechala skoro všechna v porodnici. Dnes jsem už na své váze. Ale abych byla upřímná, bříško není ještě tak pevné, jako bývalo před těhotenstvím. Zatím to nepřeháním, stále kojím.

Jak to tedy máte s návratem do práce?

Snažím se co nejvíce věnovat Rosalii a pak hudbě. Dokonce jsme vystupovali s manželem před pár dny i na vítání občánků. Modeling teď jde zcela stranou. Jediné, s čím jsem aktuálně souhlasila, je kosmetický veletrh Interbeauty Prague, který bude v dubnu v pražských Holešovicích a jehož tváří budu už podruhé. Exkluzivně jsem fotila v Make Up Institute Prague nádherné vizuály. Jinak máme s manželem štěstí, že naše práce neobnáší chodit někam „od do“. Aktuálně pracujeme na mém prvním autorském albu, které má vyjít v listopadu.

Takže to bude další společné dílo lásky?

Přesně tak. Lukáš mi moc pomáhá a pracujeme na tom spolu. Udělali jsme si v domě, kde bydlíme, i studio, takže nemusíme kvůli nahrávání odcházet od dcerky. Když ona spinká, my můžeme v klidu pracovat.

Je pro vás výhodnou či nevýhodou, že jste vlastně s manželem stále spolu?

Upřímně, Lukáš je v pohodě. Umí oddělovat práci od soukromí. Já se to zatím musím učit. Jsem trošku urážlivá, takže když mi pracovně něco vytkne, neumím to moc pobrat. Raději odejdu dělat něco do kuchyně. On vždycky přijde a chlácholí mě, že to myslel dobře a vše je zase v pohodě.

Plánujete v budoucnu dalšího potomka?

Určitě ano. Chceme velkou rodinu. Teď když máme holčičku, tak by se nám určitě kluk líbil, to nepopíráme. Ale pokud bude opět holčička, budeme ji milovat stejně jako Rosárku. U nás je na prvním místě, aby vše dobře dopadlo a především aby bylo miminko zdravé.