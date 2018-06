Manžel je citlivá duše, u porodu chce být se mnou, říká Jitka Boho

Jak si poslední týdny těhotenství užíváte?

Užívám si báječně. Musím říct, že mé těhotenství je naprosto úžasné, je to jedno z nejkrásnějších období a jsem zvědavá, kdy vykoukne miminko na svět. Původně jsem si přála, aby se narodilo podobně jako já, 11. 11. a mělo stejně krásné datum, což se mi nakonec možná splní, protože termín mám 22.12. Může se stát, že se narodí na Vánoce.

Kde budete rodit a máte vybraného i doktora?

Nad tím jsem hodně uvažovala, pátrala a rozhodla jsem se pro porodnici U Apolináře. Rodit budu u pana doktora Pařízka, mám i jeho knihu a neustále si v ní listuji, abych byla dobře na porod připravená. Věřím, že budu v dobrých rukou.

Manžel bude u porodu s foťákem, kamerou, nebo bude spíš takový ten tichý přísedící?

Já musím říct, že můj manžel je velmi citlivá duše a nenechal by mě samotnou. U porodu chce být a i já si to přeji. Dokonce jsme se rozhodli, že bychom si domluvili hodinu u duly, která by nás připravila na to, co nás čeká. Bude to dojemné a my se na ten okamžik strašně těšíme.

Stále tajíte pohlaví?

Ano, tajíme. Ví to jen naše nejbližší okolí. My jsme věděli, co čekáme, už v 16. týdnu. Takže i výběr jmen jsme měli celkem jasný. Chlapeček je Mikolášek a holčička Rozárka.

Kromě bříška moc kil navíc nevidím. Kolik jste za těhotenství přibrala?

Samozřejmě se kontroluji v zrcadle a přibyla i nějaká celulitida, ale já to tak nějak neřeším. Myslím, že jsem přibrala kolem osm kilo. Ale i kdybych přibrala 20, tak se s tím nějak poperu a pak budu o to víc cvičit. Přiznám se, že mlsám stále. Zmrzlinu si dávám, sušenky si dopřávám, takže se nehlídám.

A máte nějaké zvláštní chutě?

Žádné chutě nemám, ale jsem citlivá na pachy a miluji odlakovače, sklepy, garáže a benzin. To bych pořád jenom čichala.

Vy jste nejen modelka, ale i zpěvačka. Zpíváte miminku?

Zpíváme mu s manželem, hrajeme na kytaru a tím, že občas ještě pracuji, si myslím, že miminko musí docela trpět, protože někdy je to docela nahlas a všimnu si, že tón, který se mu třeba úplně nelíbí, slyší a ohlásí se.

Výbavičku už máte nachystanou?

Snažíme se. Teď jsme se stěhovali do domečku na okraj Prahy a bylo to celkem náročné. Naštěstí jsem měla celou rodinu na pomoc, čehož si moc vážím, a tímto jim i děkuji. Teď už máme všechno připravené. Postýlka stojí, kočárek je pořízený. Moje maminka kupuje krásné oblečení a manželova maminka je strašně šikovná a plete. Ještě chybí zabalit si tašku do porodnice.

Letos jste se stala patronkou soutěže krásy. Sama jste Miss vyhrála. Jak to teď prožíváte?

Ono to neuvěřitelně letí, protože Českou Miss jsem se stala před šesti lety a bylo to pro mě úžasné vítězství. Teď když mě oslovili, abych se stala patronkou soutěže Look Bella, chci si to v porotě užít. I když se tvářím mile, jsem velmi přísná. Ale je pravda, že jako soutěžící jsem měla velkou trému za sebe. Teď ji mám spíš za ty soutěžící.

Když jste tenkrát vyhrála, lidi hodně kritizovali vaše zuby nebo pihu. Změnila jste na sobě nakonec něco?

Je pravda, že skrz mé zuby vyšla spousta článků, ale já sama jsem se nad tím pousmála. Byly články, které byly daleko horší. Jednalo se o moji osobnost jako takovou, že strašně zpívám a že to nemůžu nikam dotáhnout a tak. Mám skvělou rodinu, především maminku, která mi to vždycky tak nějak s úsměvem vysvětlila, aby mě to nakoplo. Možná si v budoucnu nechám dát rovnátka, ale rozhodně to nijak nehrotím. Co se týče znaménka, to mi nakonec samo zmizelo.

Šla byste vůbec do nějakého zákroku?

Já různé chirurgické úpravy neodsuzuji, pokud to ženu či muže trápí. Přijde mi ale trochu zbytečné nechat si zvětšovat prsa a podobně, když mají přirozenou velikost. Nejsem zcela zastánkyní plastických operací. Dneska je i trend začít s botoxem ve 20 letech. Naopak si myslím, že místo toho, aby je to omladilo, jim to přidává roky. Dokud to půjde, nechci na sobě žádné zásahy, žádné liposukce a chci pracovat pouze se stravou a cvičením. Ale nemůžu říct, že si třeba v padesáti nenechám něco někde odsát či změnit.