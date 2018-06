Jitka Asterová: Jsem v kurzu

Nástup do první třídy sice psycholožka šestiletému Adamovi nedoporučila, ale jeho matka se rozhodla jinak.

"Zděsila jsem se dalšího roku ve školce, zbytečně by ztratil rok. Je sice takový dětský a rozmazlený, ale myslím, že si mezi dětmi ve škole chování srovná. Taky ještě šišlá, ale to má po mně. A to přece vůbec nevadí," míní Asterová.

Do školy se Adam v každém případě moc těšil. Prý nejvíc na učení. Vybral si tašku a všechny další pomůcky se svou oblíbenou postavičkou Shrekem. Záležet si dal i sám na sobě.

"Vyrazil s novým účesem, v moderních roztrhaných džínech, dokonce se navoněl. Je to velký módeman," prozrazuje na něj Asterová. Jen co zapsala spolu se svými rodiči, kteří si samozřejmě tuhle velkou rodinnou událost nemohli nechat ujít, Adama na florbal, který si vybral, pospíchala domů na rychlou oslavu. Dětem totiž slíbila dětské šampaňské s jahodami.

"Anička dorazila s otcem obou mých dětí, který s ní byl v gymnáziu. Oslava se brzy musela obejít beze mne, spěchala jsem na vysílání do rádia."

Kromě moderování pořadu Sexy život na Frekvenci 1 hrála zatím v divadelní hře Celofán. Teď se po delší odmlce vrací i na televizní obrazovku. Hraje v seriálu Ulice, který se už dnes poprvé objeví na obrazovkách televize Nova. Její hrdinka je jí prý hodně blízká.

"Budu hrát skoro samu sebe. Role začíná trochu maloměstsky, ale ještě se bude vyvíjet. Jsem redaktorkou časopisu, který radí ženám, jak vypadat skvěle, ale přitom si taky sama moc poradit neumím," popisuje herečka. Proměny ji v seriálu čekají i v souvislosti s vizáží.

"Moje postava začíná tak, že jí milenec v noci ze žárlivosti ostřihá vlasy a ona přijde úplně oškubaná do kadeřnického salonu. Vizážistka Jiřina Pahlerová se na mně vyřádí - můj styling bude snad pokaždé jiný. Já ale účes v běžném životě taky hodně měním, a to jak barvu, tak střih."

Nabídku dostala i do dalšího nováckého seriálu Ordinace v růžové zahradě. Tady váhá. "Bojím se, že do Ulice dám maximum a tam bych to jenom suplovala. Ať je po mně žízeň," směje se a hned dodává jakoby na omluvu: "Já ale nikde dlouho nebyla. Tak už si ráno říkám, kdo mi zase zavolá s nějakou nabídkou."

Že nepřehání, dokazuje fakt, že ji před několika dny oslovila jistá kabelová televize a nabídla moderování další reality show. "Měla by to být opravdu velká show, týkající se trochu erotiky a mezilidských vztahů. Know how ale ještě nemůžu prozradit, ani o kterou kabelovou televizi jde."

Aby toho nebylo málo, zahrála si i v právě dotočeném filmu Každý den karneval. Teď zkouší divadelní představení Žena v trysku. "Je to přepis slavného představení, které původně napsal režisér Zdeněk Podskalský, hrála v něm Jiřina Jirásková a Jana Brejchová a bylo to také zfilmováno. Alternuju se s Janou Krausovou a děláme na tom s hrozně šikovnými mladými lidmi. Premiéra by měla být v Divadle U Hasičů," uzavírá.