Jitka Asterová, jak ji neznáme: tělo jako z gumy a čelo na podlaze

"To jsou výsledky poctivého cvičení pod dozorem mého trenéra Vladimíra, se kterým posilujeme jak na strojích, tak v rámci rehabilitačních cviků. Navíc dělám pilates, takže je to jen o protahování," vysvětluje Jitka Asterová, která s pohybem žije už od dětských let.

"Sport mě provází celý život, byla jsem krasobruslařkou. Jednou mi nějaký odborník řekl, že se takhle můžu klidně protahovat až do osmdesáti, ale musím přiznat, že je to rok od roku horší. Když si dám jen dvoutýdenní pauzu, hned je to znát. Ale cvičit se snažím denně, někde energii čerpat musím," dodává.

Jitka Asterová, Miloš Pokorný a Zdeněk Podhůrský s Jarmilou Suchou, která shodila 11 kilogramů.

Netradiční cviky hraničící s akrobacií předvedla Jitka Asterová v rámci vyhlášení vítězky soutěže Zhubni do plavek, kterou pořádala největší česká zdravotní pojišťovna. Porotci nejvíce ocenili úsilí pětapadesátileté Jarmily Suché, která při svém náročném povolání servírky dokázala pod dohledem odborníků po tříměsíčním cvičení a dodržování stravovacího plánu snížit svou hmotnost o 11 kilogramů a zmenšit obvod pasu o 11 centimetrů.

Stejně jako paní Suchá si i Jitka Asterová dává v létě za úkol udržet se v kondici. Na rozdíl od servírky má moderátorka pořadu Prominenti na Barrandově letní pauzu, která může svádět k lenošení. Nic takového ale prý nehrozí.

Jitka Asterová

"Budu sice odpočívat, chystám se s rodiči na tři týdny na chatu a do lázní, tátovi je už sto, tak se o něj musím trochu postarat, ale určitě si najdu chvíli, abych si zacvičila, zašla na nějakou proceduru a užívala si. Trošku se toho zpomalení děsím, ale uvítám ho, protože mi od září zase začnou žně," uzavírá Jitka Asterová, jež se po prázdninách znovu vrátí na obrazovku TV Barrandov.