Jitka Asterová: bruslit mě nebavilo

"Skoky na bruslích jsem zrovna nemilovala. Vždycky jsem měla problémy s váhou, tak se mi skákalo docela špatně. Musela jsem držet různé diety nebo běhat v igelitových pytlíkách. Co jsem ale nezaskákala, tak to jsem dohnala projevem," řekla.



Přiznává, že bruslení jí vlastně moc nebavilo. Když jí byly čtyři roky, rodiče si koupili černobílou televizi a první, co viděli, byla krasobruslařská hvězda Hana Mašková.

"Tak ji chtěli udělat ze mne. Samozřejmě, že jsem se jí nestala, společné jsme spolu měly asi jen ranní vstávání. Patnáct let jsem byla vzhůru už ve čtyři ráno, abych mohla bruslit. Pak jsem to ale dělala už jenom ze stereotypu."



To, že je člověk někdy nepoučitelný, dokazuje fakt, že Jitka Asterová zpočátku nutila jezdit na bruslích svou dceru Aničku. "Zdědila ale bohužel netalent po mně, takže jsem ji dlouho netrápila. Bruslit umí, ale tento sport se ale tady bohužel téměř nedá provozovat jenom rekreačně. Okamžitě musíte chodit do klubu dvakrát denně a platit strašné peníze," postěžovala si Jitka Asterová.

Herečka Jitka Asterová s dcerou. Jitka Asterová na otvírání kluziště v centru Prahy.