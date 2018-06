Jitka Asterová překopala jídelníček, je o šest kilo lehčí

14:16 , aktualizováno 14:16

Herečka a moderátorka Jitka Asterová se ani ve čtyřiapadesáti letech nechce smířit s tím, že by přibrala. Proto se snaží shazovat kila, jak to jenom jde. Vedle cvičení, do kterého je zapálená už dlouho, se nyní soustředí na jídelníček. Jak sama říká, to je základ všeho.