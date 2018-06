Jitce Kocurové kůže nevadí

"Vůči kůži nemám vůbec předsudky. Do kůže se lidé odívali už odpradávna, to je zkrátka život," říká Jitka Kocurová.

"Samozřejmě něco jiného by to bylo v případě, pokud by šlo o zabíjení zvířecích druhů ohrožených vyhynutím. Za normálních podmínek mi to nevadí," dodala modelka, jejíž myšlenky se teď spíše upínají k plánované cestě do Dominikánské republiky.

"Mým prvním výletem do Karibiku byla Kuba. Bylo to tehdy senzační, takže se tam strašně ráda vracím. Bála jsem se, že už se do těch míst nikdy nepodívám, a vidíte, už tam budu potřetí," usmála se spokojeně Jitka Kocurová.

Určitou dobu svého pobytu prý stráví relaxací, ale prozradila, že kromě toho se zaměří na přípravu milého překvapení pro své příznivce. "Budu fotit kalendář na příští rok, snad se bude líbit," doufá.