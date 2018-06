Jirku Macháčka chtějí v Karlíně

Tam totiž inspirováni Ondříčkovým filmem Jedna ruka netleská, na kterém se Macháček podílel jako scenárista a zároveň ztvárnil jednu z hlavních rolí, vyzvali umělce, aby pro ně vytvořili v podobném duchu originální muzikál. A co na to Macháček? "Já nad tím zatím nepřemýšlím. Neberu to moc vážně," tvrdí.

Ani Ondříček si s nabídkou neví rady, i když se netají tím, že ho potěšila. "Každopádně je to nejvíc překvapivá nabídka, jakou jsem kdy ve svém životě dostal," říká. V současné době připravuje se spisovatelem Jaroslavem Rudišem scénář k filmu Grandhotel. Zatím bez myšlenky na konkrétní herce. Nicméně chce ho dát přečíst Jiřímu Macháčkovi. "Byly by to jenom spekulace. Nic se z toho nedá vyvozovat," brání se herec úvahám, že ve filmu dostane roli.

Teď se prý koncentruje na propagaci nové desky skupiny Mig 21, která se jmenuje POP POP POP a je už třetí v pořadí. "Když jsme spolu začínali, vůbec jsme netušili, že někdy natočíme desku. Hlavně jsme chtěli mít kapelu, která bude hrát naše písničky. Teď jsou naše ambice jiné. Chceme hrát, protože nás to baví," vysvětluje. "Hrajeme pořád ve stejném složení, a to považuji za důležité. Myslím, že jsme se nezměnili a že mezi námi pořád funguje chemie, i když se samozřejmě někdy hádáme."

Nejčastěji prý spory vedou kvůli banalitám. Například o to, kdo kde bude sedět v autě. "Já musím být vzadu, protože odtamtud je líp vidět na televizi," říká nekompromisně Macháček.

Všechny texty na desku napsal sám. Jeden dokonce v angličtině s tím mu pomohla coby vystudovaná angličtinářka režisérka Alice Nellis, a jeden v indiánštině. "Ten jsem zpatlal sám," chlubí se. Ze všeho, co pro Mig 21 napsal, má nejraději písničku Snadné je žít. I když ji hráli nesčetněkrát, pořád ji zpívá rád. Hudbu složil stejně jako u předchozích alb Tomáš Polák.

"Dříve jsme s Tomášem psali písničky souběžně. On udělal hudbu, já text, pak on hudbu trochu předělal a já k ní vymyslel úplně nová slova. Byl to takový koloběh, někdy velmi únavný, tak jsem se ho teď snažil vyprovokovat k tomu, aby písničku definitivně ukončil, než mi ji předá."

Album POP POP POP je podle Macháčka sondou do vyhřátých peřin pop-music. Turné k němu kapela pojede na přelomu února a března. K písničce Vlajky vlají už natočila videoklip. Hrají v něm Macháčkovi oblíbení režiséři David Ondříček, Jan Hřebejk a herečka Kristýna Lukešová. Natočila ho Kamila Vondrová, ale Macháček už do Migu vtáhl i svoji partnerku Kristinu Dufkovou. Ta točila videoklip k písničce Nocí půjdu sám z předchozího alba.

Kristina studuje na FAMUanimovanou tvorbu a zároveň vychovává jejich dvouletou dceru Bertu. "Moje partnerka je bezvadná v tom, že mi fandí a dokáže říct svůj názor. A když se jí něco nelíbí, řekne mi to tak, aby mě to nezranilo. Myslím si, že to se mnou docela umí," říká Macháček.