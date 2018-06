Jiřina to zvorala, říká ke kauze Bohdalové její kamarádka

Když se před měsícem objevily zprávičky, že pár herců odjíždí do tureckého letoviska Belek na tenisový turnaj, který pro ně zaplatil český podnikatel, nestálo to ani za pozornost. Jenže o pár dní později se tenhle výlet zapsal do dějin bulváru. V novinách vyšly fotografie nahé Jiřiny Bohdalové, jak rozkládá na balkoně plavky. Skandál, jaký tu dlouho nebyl.

Když se o další den později rozneslo, že se herečka zhroutila a skončila na psychiatrii, v divadelních kruzích se vzápětí rozšířil jedovatý vtip, že "známé kolenovrtce se udělalo špatně hlavně z toho, že za to nedostala zaplaceno".

Přeskočíme-li otázku, nakolik je únosné, aby se fotky nahé herečky v letech objevily na stránkách novin, je tu druhá otázka. Má osobnost jejích kvalit zapotřebí jezdit na pochybné zájezdy?



Jiřina Bohdalová v Turecku: zkusila si i let padákem

Výletů, kdy se české populární osobnosti vydají za mořem do zahraničí, se Bohdalová nezúčastnila poprvé. Nejvíc jich obcestovala s fotbalovým klubem Amfora, u kterého má na starosti "čestné výkopy". Tentokrát se jí laciný výlet nevyplatil. Jenže proč na něj jela? Protože byl prakticky zadarmo?

"Rozhodně v tom nejsou finanční důvody," brání herečku režisér Zdeněk Zelenka, se kterým natočila řadu televizních filmů a pohádek. "Prostě má ráda moře a chtěla jet s lidmi, které má ráda. Vy byste snad chtěl jet na dovolenou sám?"

Podobný názor má i její dlouholetá kamarádka, nakladatelka Slávka Kopecká. "Jiřina je dávno dostatečně zajištěná ženská. Udělala chybu, málo se hlídala a s bulvárními novináři nepočítala." A podotýká: "Je v tom ještě jeden drobný háček, ona neumí cizí jazyky, hlavně proto jezdí s Amforou, kde je o ni i v tomto směru postaráno. Tentokrát to zvorala, chtěla k moři, jela s jiným organizátorem..." - vše o kauze "nahá Bohdalová" čtěte zde