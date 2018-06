Jiráskovou ranil výrok Gregorové, že zničila Brzobohatého. Je to lež, říká

Vdova po Radku Brzobohatém Hana Gregorová v rozhovoru pro Magazín DNES uvedla, že Jiřina Jirásková coby ředitelka Divadla na Vinohradech ublížila jejímu muži, když mu přestala dávat role a donutila ho tak k potupnému odchodu, aniž by mu poděkovala za to, že byl v divadle jednatřicet let (více čtěte zde).

Jednaosmdesátiletou Jiřinu Jiráskovou její slova zasáhla. "Je to lež, která mi ubližuje a bolí. To se mnou vůbec nesouviselo," řekla Revue iDNES.cz Jirásková.

Sama rozhovor nejdřív nečetla, ale hned po jeho zveřejnění jí volaly Lucie Bílá a Jiřina Bohdalová, od kterých se dozvěděla, co jí Hana Gregorová vyčítá.

"Shodou okolností, když ten článek vyšel, byl u mě náhodou bývalý náměstek, který si to pamatuje přesně. Radek Brzobohatý odcházel v okamžiku, kdy byl obsazen do Valdštejna a odcházel do Karlína, ale nepamatuji si, za jakou rolí. Každopádně odcházel z vlastní vůle," popsala Jiřina Jirásková.

"S paní Gregorovou jsem se v životě nesetkala. Tu dámu neznám. Ale myslím, že kdyby u toho byl Radek, tak by to nepřipustil. Není to totiž pravda. Hráli jsme spolu velice dlouho na Vinohradech a nikdy nedošlo k žádným sporům," dodala.

Hana Gregorová u portrétu zesnulého manžela

V Divadle na Vinohradech je od roku 1951 a jeho ředitelkou byla v letech 1990 až 2000. Stále v něm hraje. V posledních letech se ale potýká se zdravotními problémy. Kvůli nim nemohla ani na pohřeb Radka Brzobohatého. Ozvaly se její problémy s břichem, s nímž byla na několika operacích.

"Držte mi palce, ať už se nemusím zabývat takovými články, jako byl rozhovor s paní Gregorovou," vzkázala Jirásková.