Bohdalová o současné politice: Mám strach, aby to se mnou neseklo

Když dostala Jiřina Bohdalová otázku týkající se současné politické situace (zda fandí Nečasově vládě), legrace šla stranou. "Mám strach, aby to se mnou neseklo, když čtu všechno, co se děje."

O současném dění čte prý hodně v novinách i na internetu. S ním ji naučili zacházet vnuci. A prý vždycky zvedají oči v sloup, když neumí něco, co jí už patnáctkrát předtím vysvětlili. "Ale maily píšu rychle, to umím," tvrdí Bohdalová.

Kromě politiky si povzdechne i nad současným humorem. "Zajídá se mi," říká. Pak radši vzpomíná s nostalgií na herecké kolegy, kteří už nežijí. Vladimíra Menšíka popisuje jako tsunami a Miloše Kopeckého jako svůdníka.

Na to, že oslaví osmdesátku, se nijak nepřipravuje. "Bude to den jako každej jinej. Vyjde slunce, probudím se (doufám) a bude mi rázem osmdesát. Naštěstí se to počítá všem stejně," říká herečka, která i v tomto věku jde z práce do práce. Skoro denně natáčí a energie má pořád dost. Jen se jí zeptejte, kdy zažila největší večírek svého života. "Teprve bude," odpovídá.