Jiřina Bohdalová: Nepiju, to je voda!

„Škoda, že už tu s námi nemůže být Láďa Menšík nebo Jirka Sovák. Chalupáře jsme dělali všichni s láskou. My jsme tam vlastně nechodili pracovat, ale bavit se,“ vzpomínala Jiřina Bohdalová.

DVD se křtilo pivem „chalupářskou jedenáctkou“, ale Bohdalová rychle znejistila, když ji fotografové zvěčňovali s plným džbánkem. „To je voda, to je voda!“ ujišťovala herečka přítomné, aby si pak zase o sobě někde nepřečetla, jak strašně holduje alkoholu.

„Vy jste rošťáci, tady mě fotíte tisíckrát, a pak stejně v novinách vyberete tu nejhorší fotku,“ řekla Bohdalová na adresu fotografů. „Ale Jiřinko, já jsem Tě v těch novinách poznal, hned jsem věděl, že jsi to Ty,“ smál se herec Jaroslav Sloup, který se chlapsky chopil pivečka a všem ukázal, jak se správně připíjí.

Alena Vránová: Byli tam vynikající herci

Herečka Alena Vránová si měla co povídat se svojí jmenovkyní Gabrielou Vránovou. Snažili se přijít na to, v čem tkví úspěch seriálu Chalupáři. „Při natáčení panovala tak skvělá nálada, šlo to samo. No a samozřejmě je to tím, že se tam sešli vynikající herci,“ řekla Alena Vránová.

To potvrdil i režisér seriálu František Filip. „Nejdřív se mi do toho nechtělo, to víte, měl jsem za sebou F.L.Věka, ale sedlo nám to skvěle. Přesvědčivým argumentem pro mě právě bylo skvělé herecké obsazení,“ prohlásil Filip, který je dodnes pyšný, že mohl pracovat s těmi nejlepšími, co tady byli.