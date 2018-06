Jiřina Bohdalová milovala Káju Maříka

Vyprávěla jste pohádky své dceři?

"Někdy, ale velice málo, jsem Simoně pohádky četla. Mnohem častěji se na ně koukala v televizi. Myslím, že jsem toho měla víc než dost, když jsem si ničila hlasivky kvůli ostatním dětem. Vlastním to raději pouštím z nahrávek."

Ani vašemu milovanému vnukovi se občas ´neobětujete´?

"Ne. A on to ani nechce. Do tří let ho měl - jako ostatně všechny děti - pod palcem Zdeněk Miler s Krtečkem. Od tří let nastupuju já. Teď u našeho pětiletého Vojtíška vede Rákosníček. Pouští si ho z kazety třeba cestou autem na chalupu, všichni musíme být zticha, ale jízda nám příjemně uteče. Přiznám se, že pokud je nahrávka povedená, docela ráda sama sebe poslouchám…"

Kolik platinových desek už vlastníte?

"Dvě. Tolik má jen málokterý zpěvák!"

Vy jste ale také zpívala ve filmu i na deskách…

"No jo, ale za to bych platinovou desku určitě nedostala. Nicméně, když jsem teď viděla Dámu na kolejích, až jsem se podivila, jak dobře jsem tehdy zpívávala. Ovšem hlavně zásluhou pana dirigenta Karla Krautgartnera, který ze mě dokázal dostat, co potřeboval. Dnes už mám vinou všech těch pohádkových pajduláků zničený hlas."

Připravujete se na oslavy svého letošního kulatého jubilea?

"Hodně kulatého… Přímo na den mých narozenin chystá Česká televize inscenaci podle Olgy Scheinpflugové Balada z Karlína. Už jsem ji natočila. Nova přinese galakoncert z Divadla na Vinohradech uspořádaný speciálně pro mě."

A jak sedmdesátiny oslavíte vy sama?

"Zatím nevím, 3. května je ještě daleko."

S jakými pocity vnímáte takové jubileum?

"No, že to uteklo! Co se s tím dá dělat jiného, než je zkrátka přijmout?"