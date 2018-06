Jiřina Bohdalová k otištění nahých fotografií: Je mi z toho zle!

Jiřina Bohdalová nese celou záležitost velmi těžce. Otištěné snímky, které pořídil údajný čtenář deníku Aha!, vedly k jejímu zhroucení a také k hromadnému pobouření české veřejnosti i hereččiných kolegů. - Více o kolapsu Jiřiny Bohdalové čtěte zde

Karel Šíp mluví o "naprostém svinstvu", podobně ostrá slova volí i režisér Jiří Adamec, který s herečkou natáčí seriál Pojišťovna štěstí. "Dělá se mi z toho špatně. To už překročilo míru vkusu, nemluvě o úctě k naší největší herečce. To, co se stalo, neohrožuje Jiřininu kariéru, ale její život," řekl deníku Blesk.



"Dělá se mi z toho špatně," říká Jiří Adamec ke kauze s nahými snímky Jiřiny Bohdalové.



Samotná Jiřina Bohdalová, kterou jsme ráno kontaktovali, nechtěla uvést, jak bude celou věc řešit. Do zpěvu jí ale nebylo. "Nejsem nejmladší a tohle se prostě nedělá," rozčilovala se. "Těm, kteří mi to udělali, bych přála, aby se jim to taky stalo. Ať vidí, jaký to je," dodala herečka. Nepřímo také zpochybnila původ fotografií, za kterými stojí údajný amatér a náhodný český turista. "Tohle se nemohlo stát jen tak," uvedla Bohdalová bez dalších podrobností.

Skandál s fotografiemi ve čtvrtek vyburcoval k reakcím i mnoho blogerů, kteří přispívají svými názory na iDNES.cz. "Otištění těchto fotek je za hranou vkusu, slušnosti a soudnosti. Komu to prospělo, že jsme viděli paní Jiřinu nahou? Udělá to společnost lepší? Asi ne," píše ve svém sloupku Jaromír Chaloupek. - Blog Jaromíra Chaloupka najdete zde

Břetislav Olšer se nebojí volit ještě tvrdší slova: "Seřadil bych celou tu redakční sebranku na veřejném pranýři, hezky vysvlečené do naha, přivázané ke sloupům, aby si na ně každý mohl plivnout a dát jim, co proto, aniž by se mohli bránit. Jako paní Bohdalová..." - Celý blog Břetislava Olšera si přečtěte zde

Nevěřícně kroutí hlavou i Jiří Dušek, k události se ale snaží přistupovat s nadhledem a patřičnou dávkou humoru. "No, co! Někdo má a někdo nemá. A vy, Jiřino Bohdalová, máte." - Celý sloupek Jiřího Duška čtěte zde

