Vítěz X Factoru Zonyga přiznal užívání přípravku na erekci

"Každý z nás už něco podobného někdy zkusil, aspoň ze zajímavosti, jestli to funguje. Já netvrdím, že jsem na tom nějak špatně, ale dělá se reklama na různé produkty, tak proč ji nedělat, když za to dostaneš zaplaceno," říká Zonyga s tím, že přípravky na erekci vyzkoušel. "Chuť to určitě zvyšuje," řekl k jejich účinku.

Přivýdělek v podobě reklamy se hodí, i když na nedostatek financí si Zonyga nestěžuje.

"Když jsem jezdil kamionem, tak jsem byl pořád pryč. Teď jsem taky pořád mimo domov, ale mám za to trochu víc peněz a baví mě to," pochvaluje si bývalý řidič kamionu, že už teď může sedat spíš za řídítka motocyklu.

Jeho manželka to ale nevidí ráda, zvlášť po nehodě, která se mu stala, když jel do Košic hrát Robina Hooda.

"V mrtvém bodě jsem přehlédl auto, které mě předjíždělo, chtěl jsem předjet kamion, o který jsem se pak opřel, což se mnou seklo o zem ve velké rychlosti. Zničil jsem hadry, byl jsem potlučený, rozmlácený loket, ale byla to moje chyba a teď mám hlavu vykroucenou, jak se ohlížím, zrcátka téměř nepoužívám," popsal.