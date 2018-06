Roztržitý táta z reklamy Vyorálek: Tu práci jsem získal díky moravštině

Jiří Vyorálek přišel do pražského divadla Na zábradlí z Brna a v hlavním městě se už zabydlel. „Dva roky pracuju a žiju v Praze, takže jsem Pražák, aniž bych se místních ptal, jestli mě přijmou, nebo ne. Jako nájezdník, naplavil jsem se. Zatím bydlím v pronájmu, s přítelkyní hledáme něco většího, kde bychom mohli začít budovat společný domov,“ říká.

Nic zvláštního, na co by si v Praze musel zvykat, si nevybavuje. „Zastávky na tramvaje jsou stejné jako zastávky na šalinu. Dá se do toho nastoupit dveřmi stejně jako v Brně. Spoje mají číslo a jezdí vždycky po nějaké předem vytyčené trase. Takže s orientací tady problém nemám. Metro chce jenom trochu odvahy nebát se vlézt do té země. Eskalátory jsem měl nacvičené z mládí, z brněnského Prioru,“ popsal herec.

Pražština mu nevadí, spíš se obává, že místní tahá za uši jeho brněnština, takže ji raději nepoužívá. „Mám trochu hudební sluch, takže mluvím podle toho, kde zrovna jsem. Na jevišti by se mělo mluvit spisovně, ale někde vám spolknou víc. V Brně nebo v Olomouci je žádoucí, když tam občas nějaký moravismus zaletí, publiku to připadá najednou víc domácké, jako buchty od babičky,“ vysvětluje.

Moravština mu pomohla i k roli v reklamě, díky níž je teď tolik populární. „Tu práci jsem získal normálně přes casting. Do první série hledali bodrého vinaře z Moravy. Takže jsem využil i své jazykové vybavenosti. Ve scénáři jsem jim upravil některé výrazy, které nebyly správně moravsky. Možná i tím jsem na ně zapůsobil a dali mi to. Už jsme natočili třetí sérii a možná bude další.“

Díky reklamě se stal známý po celé republice. Lidé ho ale zatím nepoznávají. „Čekám, kdy to přijde. Běžně cestuju městskou hromadnou dopravou. Když stojím na zastávce na tramvaj nebo na autobus, občas se za mnou ta reklama objeví. A zatím nic, nikdo si to se mnou nespojil. Nikdo se mě nechodí ptát, který tarif je nejlepší. Ale je to možná proto, že většinou čučím do svého telefonu nebo se tvářím hodně jinak než na těch billboardech. Většinou asi dost blbě,“ říká Vyorálek.