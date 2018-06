VIDEO: Trpím, že je vnuk daleko, přiznal otec Lucie Vondráčkové

Jaké role si momentálně užíváte víc - té umělecké, nebo otcovské?

Teď nevím, co jsem víc, jestli táta, nebo něčí bratr, nebo umělec, ale vždycky jsem se považoval za hudebního skladatele a tenhle život žiju docela dobře, stejně jako předseda Svazu autorů a interpretů. Jako otec se mám hůř, dceru mám dost daleko, ale díky Skype jsem ve finále spokojený otec, protože si můžeme povídat a můžu vidět i vnoučka.

A ještě role dědečka, na tu bych málem zapomněl...

Popravdě bych chtěl být lepším dědečkem, protože takhle na dálku nemůžu ovlivnit, co moje dcera určitě „špatného“ napáchá ve výchově. Prarodiče jsou tu od toho, aby vysvětlili, že je to trochu jinak, toho jsem bohužel ušetřen, trochu mě to mrzí.

Máte tedy tendence mluvit Lucii do výchovy malého Matyáše?

Lucka je svébytná osoba od doby, kdy se rozhodla, že bude zpěvačkou, takže naše role s Hankou spočívala v tom, aby si Lucie i David našli v životě, co je těší a my je v tom podporovali. To je úděl každého rodiče. A přestože víme, že v divadle těch peněz není moc a umělci na tom nebývají vždycky dobře, tak nebudu přeci říkat: ‚Nedělej to‘. Když to jde, rodiče by měli pomáhat a fandit.



Z natáčení filmu Babovřesky - Lucie Vondráčková se synem Matyášem (2011)

Čím teď žijete pracovně?

Teď jsem doslova šílený, protože zrovna dostříhávám Hit tour, kterou Lucka absolvovala loni s Michalem Davidem, a to je pětadvacet písniček, které stříhám ze tří koncertů. Je to práce nadlidská, zaplaťpánbůh jsem se naučil střihat a režírovat si ty věci sám, takže doufám, že už odevzdám výsledek a bude se moci vyrábět DVD, na které se všichni těšíme.

Kolik času v průběhu roku trávíte na práci pro vlastní dceru?

Ono je to vlastně celoroční. Když skládám písničky pro někoho jiného, nebo pro sebe, tak najednou přijde nápad, který se hodí třeba pro Lucku. A zrovna takhle vznikl i nápad duetu Lucky s Karlem Gottem, kdy Lůca říkala: ‚Hele, ten Karel mi řekl, že by si se mnou už zazpíval, tak nechceš něco složit?‘, tak jsem naskládal nějaká témata, vyšla z toho písnička, je hotová a vychází na desce duetů, která se teď bude křtít.

Máte vůbec čas se poctivě nudit?

Ne nemám, protože se Svazem autorů a interpretů zase máme iniciativu na podporu českého hudebního průmyslu, protože si myslíme, že má málo prostoru v médiích a málo prostoru vůbec, a tak bychom rádi, aby se to změnilo. Hudební průmysl je soběstačný a dokáže živit dalších sto profesí, a všichni máme pocit, že je ta muzika zašlapávána do země, třeba agresivní zahraniční muzikou, a to nás trápí. Není to žádný osobní problém, ale problém společnosti a myslíme si, že by nám média mohla pomáhat v tom, aby prezentovala, co se na domácí scéně děje.

Dobře, zeptám se jinak: přál byste si, abyste se mohl nudit?

Když nudit, tak stejně mám zahrádku, navíc u Botiče, takže když přijde záplava, hned se musí uklízet. Ale ta zahrádka mě tak bere, že i když by měla přijít nuda, tak mám co dělat. Pořád něco sázím. Dokonce i tam, kde se nemá. S kamarády jsme takhle udělali akci Zasaď strom ať máš kyslík na zpívání, takže je toho tolik, že není čas na nudu. Ale já myslím, že je to dobrý.