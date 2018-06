Jiří Suchý po rozvodu: Mám teď čtyři čtvrtmanželky

"Já mám dneska čtyři dobré kamarádky, takže já jsem si to takhle rozdělil a mám takové čtvrtmanželky," říká Jiří Suchý. "Jedna z nich je například Jitka Molavcová, se kterou spolupracujeme na divadle, ale chodíme třeba i po divadlech a společenských akcích. Druhá čtvrtmanželka mě chodí masírovat, a protože je blázen do filmů, tak spolu sledujeme filmy," dodal slavný textař a divadelník s tím, že další dvě už prozrazovat nebude.

Jeho bývalá žena do tohoto čtyřlístku nepatří, ale má s ní i po rozvodu vynikající vztahy. "Z určitých rozumových důvodů jsme dospěli k tomu, že to takhle bude lepší, ale ani stín nějaké nevole mezi námi není. Nebo že by mi řekla "vole", to ne," říká Suchý.

O 45 let mladší učitelku na gymnáziu Markétu si vzal v roce 2006 a nikdy spolu nebydleli. Vídali se dvakrát až třikrát týdně a podle Suchého to bylo dostačující. "Že jsme bydleli každý zvlášť, nám šlo k duchu, protože jsme měli oba hodně práce a potřebujeme svůj klid," řekl Suchý.

"Máme se pořád rádi, jen ty papíry už neplatí," dodal.