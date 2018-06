Jiří Suchý: Svatba není cár papíru

Udělat takto závažný krok v životě, k tomu je třeba mít jasno. První žena Jiřího Suchého zemřela na vážnou nemoc a herec, zpěvák, skladatel, textař zůstal více než dvacet let sám.

Co ho vedlo k tomu, aby se podruhé oženil? "My se spolu kamarádíme už osm let. Poněvadž se neustále vyskytujeme v nějaké společnosti a je trošičku nepříjemné odpovídat na dotazy: kdo to je?, tak jsme si řekli: dáme tomu úřední potvrzení!" - více o svatbě zde

Stalo se - a přítelkyně Markéta se stala jeho ženou. Je profesorkou na gymnáziu. "Spolupracujeme spolu. Ona učí český jazyk a já s češtinou hodně pracuju."

Podle statistik se nejen mezi mladými "hra" na manželství příliš nenosí. Mnozí ho považují za přežitek, když se někoho zeptáte proč, odpoví, že na lásku "ten cár papíru" nepotřebuje. "Já si myslím, že k manželství si každý musí najít svůj vztah. Podle mne neexistuje jeho univerzální definice. Pro někoho je to nemoderní, pro někoho ne, pro někoho je to možná tradice," uvažuje Jiří Suchý.

Dost často se říká, že i city jsou v dnešní době na obtíž. "My jsme si spolu rozuměli od první chvíle a celých těch osm let spolu prakticky vycházíme dobře. A pokud jde o dobu, je to stejné jako s tou definicí. Někdo je citlivý, někdo ne. Zde opět nelze brát univerzální měřítka," připomíná umělec.

Kdysi v jednom rozhovoru, který byl o práci, o hudbě, o malování, o tom, že má zvláštní schopnost propadat touze začít sbírat v podstatě cokoliv, přišla řeč také na věk. V té době se Jiřímu Suchému blížila sedmdesátka. Tenkrát prohlásil: "Budu tady do devadesáti šesti." Dnes k tomu z pochopitelných důvodů dodává: "Už jsem to opravil. Nevím tedy přesně o kolik, ale bude to víc! Protože těch devadesát šest tu bude co nevidět."