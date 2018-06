Lehké to nebylo, ale jsem mu vděčný, říká o otci Jiří Schmitzer mladší

"Jaké bylo vyrůstat po boku slavného otce? To je otázka na tělo. Otec je osobnost a to přináší jistá úskalí. Někdy je těžké s ním vyjít, ale jsem přesvědčený, že jsem mu vděčný za to, co dneska jsem," řekla na kameru iDNES.cz Jiří Schmitzer mladší, při jehož slovech přikyvovala i sestra.

Kdo půjde za otce převzít cenu na pódium, byla společná dohoda. "Nějak jsme se dohodli, že půjdu já," uvedl Schmitzer mladší.

"Líto mi to nebylo, naopak jsem byla radši, že to přebere jmenovec a muž," dodala hercova dcera.

Jiří Schmitzer si ze Lvů odnesl sošku za nejlepší herecký výkon v hlavní roli za film Jako nikdy. V psychologickém dramatu si zahrál umělce, jenž divákovi nabízí klíčové okamžiky svého života a především své smrti.

"Při přebírání ceny za otce jsem cítil hrdost. Film je dobrý tím, že je o životě a že jde na dřeň, dotýká se každého života," míní Jiří Schmitzer mladší.

"Souhlasím s bratrem. Tohle je téma, o kterém se špatně mluví a myslím si, že film je dobrý prostředek, aby se to nějak prezentovalo a mluvilo se i o věcech, které nejsou příjemné," dodala jeho sestra.

Jiří Schmitzer se předávání Českých lvů nemohl zúčastnit kvůli pracovním závazkům.

Trailer k filmu Jako nikdy: