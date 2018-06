Jiří Pomeje zhubl kvůli roli o čtvrt metráku

"Za dva a půl měsíce jsem skutečně shodil pětadvacet kilo, protože mi opravdu o tu roli šlo. Ale teď už zase jdu spíše do podoby Jirky Růžičky, protože už mne hubnutí nebaví. Končím se štíhlými hrdiny," řekl Jiří Pomeje.

"Moc jsem chtěl hrát, udělal jsem pro to všechno, co šlo. Ta role je totiž skutečně o mně. Samozřejmě v přeneseném slova smyslu. Filip de Mornay se totiž ukáže být zcela jiným, než na co vypadá. A když si přečtete některé články o mně, je to přesně to prvoplánovité: novináři mne soudí podle toho, jak vypadám, že jsem moc mohutný, moc hlučný a tak dále. A přitom moje podstata je úplně opačná. Ale já slibuju, že už dlouho hrát nebudu, abych nekazil vkus českým kritikům," dodal Pomeje.