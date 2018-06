Jiří Pomeje: za jediný rok 96 výslechů na policii

Jiří Pomeje se do podvědomí diváků zapsal už před lety jako herec, později se vrhnul na produkování filmů. A právě v této branži narazil - při produkování romantického snímku Andělská tvář se dostal do milionových dluhů a nyní mu hrozí vězení. Jak ale sám říká, nelituje toho, že se produkci věnoval. "Nemrzí mě to, vzpomínky jsou drastické, ale úžasné. Produkování mi dalo hrozně moc. Třeba herectví je náhodná záležitost. Ale já jsem svůj život ovlivnil, možná špatně, ale pořád doufám, že se k tomu vrátím," uvedl v talk show Pomeje.

I když podle jeho slov je film Andělská tvář jeho nejoblíbenější dítě, žádný zisk z něj nemá, protože všechny peníze z vysílání jdou na splácení dluhu. "Teď to vypadá, že mi zbývá zaplatit 14 milionů. Problém vznikl tak, že člověk, který mi slíbil dvacet milionů, mi tři dny před natáčením řekl, že mi je nedá. Tak vznikl dluh, vznikly úroky a dneska jsem největší zloduch v republice, protože dlužím za jeden z nejhezčích filmů," postěžoval si producent.

Pomeje také přiznal, že za poslední rok absolvoval 96 výslechů. "Když za tebou šestadevadesátkrát zapadne mříž a ty nevíš, jestli tam zůstaneš nebo se vrátíš, tak to není sranda. Vyšetřuje se, jestli nemám třeba Mercedes a vilu za Prahou, nebo jestli nechodím do lehkých podniků. Podle soudu jsem nikoho nepodvedl, nikoho neokradl, jen blbě podnikal. Ale dluh stále zůstává. Nenechali mi ani životní minimum. Podle správkyně konkurzní podstaty nemám právo ani na sociální a zdravotní pojištění, ani na žádný minimální plat," řekl Pomeje, který má jasnou představu o tom, jaká cesta by pro splacení dluhu byla nejlepší.

"Ten dluh je tak obrovský, že musím udělat další film. Já chci a ukecávám Zdeňka Trošku, aby udělal Kameňák 4. Tím by se to spláchlo, ale Zdeněk nechce. Jeden můj blízký kamarád mi nabídl, že by můj dluh odkoupil, ale správkyně konkurzní podstaty na to nereaguje a já ho chci zaplatit, nechci se z toho vyvléct," hájil se Pomeje.

V hovoru došlo i na Pomejeho manželství se zpěvačkou Ivetou Bartošovou. Producent uvedl, že dluhy za film Andělská tvář jsou součástí jeho minulého života a s manželstvím nemají nic společného. "Máme s Ivetou předmanželskou smlouvu. Když se nás na to novináři ptali, tak Iveta řekla, že to ode mě byl ten nejromantičtější tah, tvrdil Pomeje a využil situace, aby do kamer učinil prohlášení. "Já bych chtěl říct všem, že jsme opravdu šťastní a co čtete je absolutní blábol," zakončil producent rozhovor.