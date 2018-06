VIDEO: Pomeje vzal roli v klipu za jednu korunu

"Jirku jsem si do svého klipu vybrala proto, že jsme dlouholetí kamarádi a že má odjakživa přímo démonický zjev. Také je to vystudovaný herec, což je přece jen trochu něco jiného než pornoherec," řekla Pojkarová, která do svého minulého klipu obsadila Roberta Rosenberga.

Pomeje hrál vraha šesti žen, kterého sedmá oběť zastřelí. Tou je právě Pojkarová.

Jiří Pomeje pracoval za symbolický honorář 1 korunu. "Strašně jsem se zpotil a furt jsem si šlapal na ten dlouhej kabát, ve kterým jsem musel hrát. Šlapala mi na něj pořád i Marie a její sestra, věštkyně Helen Silvan. Ale už je to za mnou, mám na sobě konečně své hadry a těším se, až si dám panáka," řekl po natáčení herec, který se teď živí především jako moderátor v rádiu.

Jiří Pomeje a Marie Pojkarová

Ve čtvrtek měl také moderovat oslavy 11. výročí kasina svého kamaráda Pavla Páska, kde vystupovala i jeho bývalá manželka Iveta Bartošová. Pomeje tam ale nedorazil. "Ten den mi bylo opravdu blbě. Musel jsem dokonce zrušit i své noční moderování v rádiu a několik dalších věcí. Opravdu to není tak, že bych byl z Ivety nějak podělanej a neodvážil jsem se ji vidět," řekl Pomeje.

"Mně už je Bartošová opravdu jedno. Já teď chodím s holkou, na kterou jsem čekal celý život a s Ivetou už jsem si užil svoje. Pro mě je to ženská, se kterou jsem uzavřel jednu životní kapitolu," zdůraznil.

Z bulváru se dozvěděl o tom, jakou ostudu si v kasinu Bartošová utrhla, když zpívala píseň Tři oříšky pro Popelku a měla výpadky textu. Vše navíc zakončila větou: "Když přijde štěstí, zázrak, aspoň jednou, tak je to zázrak."

Iveta Bartošová vystoupila na oslavě kasina Iveta Bartošová a Pavel Pásek

Za toto vystoupení jí prý majitel kasina Pavel Pásek smazal dluh ve výši 850 tisíc korun. Podle mnohých ji takto cíleně ztrapnil, protože Bartošová ještě nebyla na živé zpívání připravená.

Pomeje ovšem svého kamaráda hájí. "Kdyby Iveta přišla připravená a v pořádku, nikdy by nemuselo k ničemu takovému dojít. Rozhodně to není žádná Pavlova vina. On má totiž nejen velké peníze, ale i velké srdce," prohlásil.