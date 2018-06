VIDEO: Pomeje vydělává na svatbě Jana Nedvěda, svoji bude mít za rok

"Konečně jsem našel tu pravou ženskou ve svém životě a je to to nejkrásnější, co jsem zažil a zažívám. Příští rok se chceme vzít," říká Jiří Pomeje. "Myslím si, že naše svatba bude jeden velký free style. A tak to má být. Takový mejdan," shoduje se s přítelkyní.

Pomeje randí se Šťastnou od loňského jara. Za tu dobu se stačili poznat natolik, že k oltáři chtěli kráčet už letos. Nakonec ale svatbu kvůli finančním problémům odvolali. To ale prý na jejich lásce nic nezměnilo.

Jiří Pomeje s přítelkyní

"Žijeme jako každý jiný, takže se doma normálně hádáme, normálně vaříme, normálně usínáme. Teda, to je jediné, co ne," říká Andrea. "A taky se milujeme," doplňuje ji Jiří Pomeje.

Pár navíc spojil síly i v pracovní oblasti, přesněji v produkci, která paradoxně Pomejeho připravila v minulosti o všechno. "Produkujeme společně návrat Nedvědů i svatbu Jana Nedvěda. A když ten nahoře a finance dají, tak po jedenácti letech bych se rád vrátil i k filmové produkci, a to příští rok v létě," doplnil producent a moderátor.

Jiří Pomeje se s Andreou ukázal na zahájení nové sezony muzikálu Bídníci, start muzikálu byl spojen i s oslavou 68. narozenin producenta Františka Janečka.