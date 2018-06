Jiří Pomeje ukázal svou lásku Denisu!

"Ještě minulý rok jsem žil v naději, že se vrátím k mé ženě Míše, ale když mi dva dny před Silvestrem oznámila, že se zamilovala do milionáře, tak jsem pochopil, že je definitivní konec," prozradil iDNES.cz dvaačtyřicetiletý Pomeje.

"Oznámila mi, že se chce rychle rozvést. Zahodil jsem snubní prstýnek do Vltavy a tím pro mě náš vztah po patnácti letech skončil. Na rozvod teď už také spěchám abych byl volný, ale Míša mě odbývá, že nemá čas," zlobí se.

Rozvod chce mít Jiří co nejrychleji za sebou především kvůli své současné lásce. "S novou přítelkyní si moc rozumím a jsem rád, že jsem ji potkal. Seznámil jsem se už i s jejími rodiči, kteří mě v pohodě přijali," říká zamilovaně.

Od začátku mi nebyl lhostejný

Přítelkyně Jiřího Pomeje se jmenuje Denisa Zahálková a je o šestnáct let mladší. Není to nikdo známý ze showbyznysu, ale mladá půvabná žena, která by se s přehledem mohla živit jako modelka.

"Potkali jsme se s Jirkou v casinu Banco, kde jsem pracovala. Měl tam pracovní schůzku a dobře si pamatuji, že si objednal coca colu a sodovku. Od začátku mi Jirka nebyl lhostejný, prostě nebyl to zákazník jako každý jiný... A to jsem si myslela, že už žádnou osudovou lásku nepotkám!" svěřila se iDNES.cz Denisa.

Šestadvacetiletá Denisa totiž stejně jako Jiří před časem prožila v lásce velké zklamání. "Žila jsem několik let s Řekem a měla jsem dokonce před svatbou. Na Chalkidiki měl přítel restauraci, kterou jsme spolu vedli. Z Řecka jsem se vrátila v červenci a s přítelem jsem se definitivně rozešla," dodala půvabná hnědovláska.

Známý herec a producent nyní po dlouhé době prožívá šťastné období a doufá, že po letech kdy byl obklopen samými problémy se jeho život už obrátil na tu slunečnou stranu.