Jiří Pomeje šel dohola. Kvůli čtvrt milionu korun

"Jirka dostal hlavní mužskou roli v polském filmu s pracovním názvem Boj o milion dolarů. Jde o komedii, ve které se bude bojovat o velký balík peněz," řekl listu jeden z členů štábu.

Kvůli roli musely dolů jeho vlasy. Ostřihali ho dohola, celé tělo navíc dostalo tetování. Sám Pomeje se podle zdroje divil, jak se změnil, a nebyl si prý úplně jistý, jestli nevyleká svou manželku Ivetu Bartošovou.

Jiří Pomeje s dlouhými vlasy

Pomeje by za svou roli měl inkasovat 250 tisíc korun. Co z toho mu ale zbude, není jisté. Jak připomíná Aha!, producentovy dluhy šplhají k šedesáti milionům korun, veškeré vydělané peníze by tak měly připadnout správkyni jeho konkurzní podstaty Tereze Klečkové.

Herec je nyní v Polsku, kde dostal k ruce i překladatelku, aby lépe zvládl tamní jazyk. Bez znalosti polštiny se totiž neobejde.