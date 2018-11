Jirkovi se vrátila rakovina. Napadla mu kosti, tvrdí Pomejeho mecenáš

„Jirka všechny zdraví. A já za něho moc prosím, dopřejte mu teď všichni klid. Opravdu ho potřebuje, aby s tou sviní mohl bojovat,“ řekl Blesku filmový producent Pavel Pásek. „Co vám mám na to říct? Jak to vzal? Nese to! Jde znovu do lítého boje s tou sviní.“

Jiří Pomeje si poslední týdny stěžoval na bolesti kyčle a zlomeninu stydké kosti. I proto skončil v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. Nyní ho čeká ozařování.

Rakovinu Jiřímu Pomeje poprvé diagnostikovali v dubnu 2017. Nádor objevili při operaci polypu na hlasivce. Výsledky histologie potvrdily, že jde o zhoubný nádor. Po ozařování herec držel 42 dní hladovku, ale nádor nezmizel. Proto nakonec souhlasil s operací, při níž přišel o hlas.

V únoru opustil Ústřední vojenskou nemocnici v Praze, kde 19. ledna podstoupil náročnou onkologickou operaci. Během ní mu odebrali hrtan i hlasivky a zavedli takzvaného slavíka.