Pomeje je po operaci bez komplikací, čekají ho týdny rekonvalescence

„Pooperační stav pacienta je adekvátní náročnosti výkonu. V průběhu víkendu nenastaly žádné mimořádné komplikace,“ řekla iDNES.cz tisková mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke.

Jiří Pomeje operaci zvanou totální laryngektomie, při níž pacientovi odeberou hrtan i hlasivky, nejdřív odmítal. Nakonec se zákrokem souhlasil. „Jirka se tomu do poslední chvíle bránil. Všichni jsme doufali, že svůj názor změní. Nikdo ho však nepřemlouval,“ řekla ještě před operací Andrea Pomeje.

Herce aktuálně čeká dlouhá rekonvalescence v nemocnici, kdy po převezení z pooperačního pokoje bude přeložen na standardní lůžko. Zde by měly být denně prováděny převazy tracheostomické kanyly, takzvaného slavíka. Do týdne by se po operaci měly odstranit drény i stehy. Zhruba po dvou týdnech by mohl dostat sklenici vody a postupně přecházet nejdřív na tekutou a pak na tuhou stravu.



Andrea Pomeje teď plní roli hlavy rodiny a mimo starost o dceru a nemocného manžela musí vydělávat na složenky. Krátce po náročné operaci proto musela jet na smluvená vystoupení. Fanoušci na sociální síti ji prý chápou a podporují.

Přestože Andrea coby dýdžejka sklízí úspěchy v zahraničí a hraje například v Polsku, Chorvatsku, Řecku, Mexiku či Thajsku, vzhledem k nemoci manžela se nyní pracovně zdržuje jen v Čechách.

Rakovinu Pomejemu diagnostikovali v dubnu 2017. I přes ozařování a hladovění se nádoru nezbavil. Nakonec souhlasil s totální laryngektomií.

Rakovina hrtanu Častěji postihuje muže než ženy. Její příčinou kromě genetiky bývá kouření, popíjení tvrdého alkoholu, chronický zánět hrtanu či lidský papilomavirus (HPV). Jde o stejný typ viru, který je původcem nádorů děložního hrdla

Mezi hlavní příznaky rakoviny hrtanu patří bolesti v krku, chrapot trvající déle než tři týdny, obtíže s dýcháním, zhoršené či bolestivé polykání a dráždivý kašel. V případě pokročilého stadia nemoci se objevuje dušnost a vykašlávání krve. Základem léčby těchto nádorů je chirurgie nebo radioterapie v kombinaci s chemoterapií. Při rozsáhlých zhoubných nádorech hrtanu se provádí totální laryngektomie, kdy dojde k odstranění hrtanu a hlasivek, čímž pacient přijde o hlas. Může se naučit původní hlas nahradit například formou jícnového hlasu, kdy pacient naplní jícen vzduchem a pak ho postupně uvolňuje říháním za současné tvorby slabik, slov a nakonec celých vět.

Další možností je elektrolarynx, který si pacient přikládá na krk a během artikulace dojde k tomu, že za něj přístroj mluví. Tento způsob využívá herec a dabér Vinnetoua Stanislav Fišer, který podstoupil zákrok kvůli nádorovému onemocnění hlasivek v roce 2004. Možností je i mluvení díky hlasové protéze, kdy dochází k umělému spojení mezi průdušnicí a jícnem.