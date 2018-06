Jiří Pomeje zažádal o invalidní důchod a chce točit zmrzlinu

„Svou profesi dělat nemůžu a taky nemůžu sedět doma a čekat, jestli mi někdo půjčí nebo dá peníze. Pro mě je nejdůležitější, že dcera a manželka jsou zdravé a vycházíme spolu dobře,“ prohlásil Pomeje, kterému kamarád Pavel Pásek dohodil malou nemluvící roli v novém seriálu Kameňák.

Pomeje by nejraději dělal producenta, ale je si vědomý, že by to bylo obtížné. Přiznal také, že neumí moc pracovat s internetem a musí se učit. Na léto však má pracovní plány. „Protože nechci být doma o samotě, vymyslel jsem si, že bych letošní léto mohl prodávat zmrzlinu. Zatím řešíme lokalitu, kde bych tu zmrzlinu točil,“ prozradil s tím, že požádal také o invalidní důchod.

„I když jsem přišel o profesi, nemám právo na plný invalidní důchod, protože se o sebe můžu postarat. Myslím si, že mi spočítají tři až pět tisíc korun,“ prozradil v pořadu Telebrity. Přiznal, že už na něj není kvůli dluhům uvalený konkurz, ale stále řeší nějaké exekuce.

Rakovinu mu diagnostikovali v dubnu 2017. Nádor objevili při operaci polypu na hlasivce. Výsledky histologie potvrdily, že jde o zhoubný nádor. Po ozařování herec vyzkoušel i 42denní hladovku, ale nádor nezmizel. Proto nakonec souhlasil s operací, při níž přišel o hlas.



Jiří Pomeje v únoru opustil Ústřední vojenskou nemocnici v Praze, kde 19. ledna podstoupil náročnou onkologickou operaci. Během ní mu odebrali hrtan i hlasivky a zavedli takzvaného slavíka.



Letos v dubnu Pomejeho manželka Andrea oznámila, že se chce rozvést. Může za to prý nezodpovědný přístup jejího manžela. „Je to pravda. Nedokážu už ustát Jirkův přístup k životu. Bylo hodně problémů už před jeho nemocí. Nezměnil se ani po operaci. Hlavní problém všeho je alkohol,“ potvrdila pro iDNES.cz rozchod Andrea Pomeje.